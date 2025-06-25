Ученые выяснили, какое идеальное количество детей в семье для женщины

Ребенок в семье всегда дополнительный вызов, который полон радостей и определенных трудностей. Считается, что с увеличением количества детей стресс будет расти пропорционально, однако американское исследование показало неожиданный результат. Оказывается, что наиболее стрессово для матери иметь три ребенка.

Семья. Фото: bigkyiv.com.ua

Согласно исследованию "Today" 2013 года, которое опросило 7000 американских матерей, оказалось, что матери троих детей сообщали о наибольшем уровне стресса. Женщины, имеющие четырех и более детей, чувствуют себя спокойнее и увереннее, даже за тех, кто имеет одного ребенка или двух.

Американский психиатр Джанет Тейлор объясняет, что после появления четвертого ребенка родители переходят в так называемый "режим выживания".

"Просто не хватает времени, чтобы беспокоиться обо всем. Когда у вас четверо детей, родители перестают стремиться к совершенству, которое является одной из самых больших причин стресса, особенно для матерей", — объясняет Тейлор, которая сама воспитывает четырех детей.

По ее словам, родители больших семей обычно меньше стремятся к идеалу и чаще фокусируются на главном. Таким образом, они оставляют позади чрезмерное самокопание и чувство вины.

Как показал опрос, 75% матерей признались, что испытывают давление общества на то, чтобы быть "идеальной мамой". Это стремление к совершенству нередко становится причиной постоянного стресса. В исследовании средний уровень этого напряжения матери оценивали как 8,5 из 10 баллов.

"Чем больше у вас детей, тем увереннее вы становитесь в своих родительских навыках", — отмечает доктор Тейлор.

В многодетных семьях мамы учатся более эффективно расставлять приоритеты и отпускать лишние переживания. Родители нескольких детей быстро отдают себе отчет, что контролировать абсолютно все невозможно. И это понимание становится своеобразным фактором уменьшения стресса.

По словам Тейлор, когда вы перестаете пытаться быть идеальными родителями, вы становитесь лучшими родителями

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