Три способа отучить ребенка грызть ногти

Многие дети обгрызают ногти или обкусывают кожу вокруг них. Мало того, что эта привычка не эстетична, она еще вредит здоровью и мешает социальной адаптации. Как отучить чадо от такого "перекуса" ногтями, рассказала педиатр, детский дерматолог в Multiclinic.ua Татьяна Куликова в интервью Clutch.

Врач рекомендует родителям испробовать три способа, которые помогут отучить ребенка грызть ногти:

1) Маникюр. Согласно рекомендациям Американской академии дерматологии, для того, чтобы отучить ребенка грызть ногти, нужно коротко стричь ногти. Иногда только наличие красивого маникюра у девочек останавливает их грызть ногти.

2) Горький лак. Существуют специальные горькие лаки, нанесение которых на ногти помогает избавиться от этой привычки

3) Другая привычка. Попробуйте заменить привычку грызть ногти на другую, например, отвлечь ребенка антистресс-игрушками, которые можно пожать в руках.

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