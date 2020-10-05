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Три способа отучить ребенка грызть ногти

Дерматолог дала полезные рекомендации родителям

сегодня, 17:28
Автор:

Таисия Ерохина

Многие дети обгрызают ногти или обкусывают кожу вокруг них. Мало того, что эта привычка не эстетична, она еще вредит здоровью и мешает социальной адаптации. Как отучить чадо от такого "перекуса" ногтями, рассказала педиатр, детский дерматолог в Multiclinic.ua Татьяна Куликова в интервью Clutch.

Три способа отучить ребенка грызть ногти

Врач рекомендует родителям испробовать три способа, которые помогут отучить ребенка грызть ногти:

1) Маникюр. Согласно рекомендациям Американской академии дерматологии, для того, чтобы отучить ребенка грызть ногти, нужно коротко стричь ногти. Иногда только наличие красивого маникюра у девочек останавливает их грызть ногти.

2) Горький лак. Существуют специальные горькие лаки, нанесение которых на ногти помогает избавиться от этой привычки

3) Другая привычка. Попробуйте заменить привычку грызть ногти на другую, например, отвлечь ребенка антистресс-игрушками, которые можно пожать в руках.

Ранее врач рассказала, как правильно родителям подготовить ребенка к первому посещению стоматолога. Эти советы сделают прием у врача комфортнее и безболезненнее как для детей, так и для их родителей.


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