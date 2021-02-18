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Три секрета выбора педиатра

Когда лучше всего начать поиск детского врача, какие вопросы задавать, на что вы должны обратить внимание при подборе педиатра для вашего ребенка

сегодня, 16:01
Автор:

Седлецкая Татьяна

Задуматься о педиатре для малыша следует еще во время беременности.

Три секрета выбора педиатра

На приеме у педиатра. Фото: lubimydoctor.by

"Очень важно познакомиться с педиатром лично, на что у мам часто не хватает времени, когда рождается ребенок", — говорит Эвелина Алесандрини, доктор медицины и педиатр в детской больнице Филадельфии.

Лучшее время, чтобы начать искать педиатра — от 28 до 34 недели беременности. В этот период вы уже точно знаете, чего вы хотите, и у вас есть несколько недель для поисков врача.

Выберите, по крайней мере, трех врачей, спросив совета у своих друзей мам во дворе, подруг и соседей, у которых есть детки. Далее разведайте расположение поликлиники или офиса педиатра. Учитывая то, как часто вы будете там бывать, разумнее будет выбрать самый короткий маршрут.

Знакомство с врачом

Теперь вы можете составить график личных встреч с некоторыми из врачей.  К настоящему моменту у вас, вероятно, есть вопросы о грудном вскармливании и вакцинации, например, и эти темы могут стать хорошим началом для разговора. Обязательно узнайте, приходит ли доктор по вызову домой и можно ли звонить ему, если у малыша поднялся жар в 12 часов ночи?

"Вы хотите доверить этому человеку свое самое драгоценное – ребенка, поэтому вы должны спросить обо всем, что вам необходимо для того, чтобы чувствовать себя с ним комфортно", — говорит доктор Эвелина Алесандрини.

Ваши личные пожелания

Некоторые люди предпочитают педиатров — молодых женщин, а другие хотят тип дедушки. Тут важно понимать, что даже 50-летний врач с огромным опытом на практике может оказаться теоретиком, так как никогда не имел семьи и своих собственных детей, а молодая женщина-педиатр может быть мамой троих детей.

Самое главное, чем вы должны руководствоваться – подходит ли доктор вам как человек? Уважительно ли он относится к вам? Терпелив и снисходителен? Как вы чувствуете себя в его обществе? Найти контакт на эмоциональном уровне с педиатром – особенно важно. 

Как ранее сообщали "Комментарии", существуют способы, чтобы защитить малыша от ненужной боли во время больничных процедур, о которых ваш врач может никогда не упоминать.


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Источник: https://www.parents.com/
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