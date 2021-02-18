Три секрета выбора педиатра

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МЕНЮ
Седлецкая Татьяна
Задуматься о педиатре для малыша следует еще во время беременности.
На приеме у педиатра. Фото: lubimydoctor.by
Лучшее время, чтобы начать искать педиатра — от 28 до 34
недели беременности. В этот период вы уже точно знаете, чего вы хотите, и у вас
есть несколько недель для поисков врача.
Выберите, по крайней мере, трех врачей, спросив совета у
своих друзей мам во дворе, подруг и соседей, у которых есть детки. Далее разведайте
расположение поликлиники или офиса педиатра. Учитывая то, как часто вы будете
там бывать, разумнее будет выбрать самый короткий маршрут.
Знакомство
с врачом
Теперь вы можете составить график личных встреч с
некоторыми из врачей. К настоящему
моменту у вас, вероятно, есть вопросы о грудном вскармливании и вакцинации,
например, и эти темы могут стать хорошим началом для разговора. Обязательно
узнайте, приходит ли доктор по вызову домой и можно ли звонить ему, если у
малыша поднялся жар в 12 часов ночи?
Ваши
личные пожелания
Некоторые люди предпочитают педиатров — молодых женщин, а
другие хотят тип дедушки. Тут важно понимать, что даже 50-летний врач с
огромным опытом на практике может оказаться теоретиком, так как никогда не имел
семьи и своих собственных детей, а молодая женщина-педиатр может быть мамой
троих детей.
Самое главное, чем вы должны руководствоваться – подходит
ли доктор вам как человек? Уважительно ли он относится к вам? Терпелив и
снисходителен? Как вы чувствуете себя в его обществе? Найти контакт на
эмоциональном уровне с педиатром – особенно важно.
Как ранее сообщали "Комментарии", существуют способы, чтобы защитить малыша от ненужной боли во время больничных процедур, о которых ваш врач может никогда не упоминать.
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