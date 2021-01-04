Странные привычки у маленьких детей

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Седлецкая Татьяна
Фото: imom.me
Самоуспокоение
Когда ребенок испытывает сильную усталость или скуку, он может
успокоить себя, повторно перемещая свое тело из стороны в сторону. Для малышей
раскачивание назад и вперед — это обычное явление, своеобразный способ
расслабиться. Как правило, дети перерастают эту привычку около 3 лет.
Некоторые малыши успокаивают себя сосанием большого пальца
или соски, другие грызут ногти. Если ребенок не избавился от привычки до 4 лет,
непрекращающееся сосание может повысить риск развития стоматологических и
речевых проблем.
Одержимость
порядком
Малыши, как и большинство взрослых, очень любят
последовательность и уверенность в том, что будет дальше. Если зацикленность
вашего ребенка на правилах выходит из-под контроля, играйте с ним в игры, чтобы
изменить поведение. Например, если ваш ребенок зациклен всегда носить одни и те
же носки, в один прекрасный день попытайтесь надеть два разных носка, чтобы
показать, что это хорошо — быть разными. Такое поведение не вызывает
беспокойство до тех пор, пока ребенок делает это частью игры, например,
необходимость выстроить свои машинки и поезда на станции, чтобы спокойно спать
в течение ночи.
Если дети поглощены порядком настолько, что это
препятствует их развитию, и они упускают возможность играть и взаимодействовать
с другими детьми и семьей, то это является проблемой.
Ковыряние
в носу
Давайте будем честными – практически все малыши любят
ковырять в носу. Поощряйте ребенка использовать платок и не переживайте. Избегайте
стыдить ребенка за то, что он так делает, иначе это приведет к тому, что
привычка станет скрытой от ваших глаз, но не исчезнет.
Также естественно для детей младшего возраста касаться
своих интимных частей тела. И потому, что такие движения заставляют его
чувствовать себя хорошо, малыш будет повторять такое поведение. Научите
ребенка, что такое поведение вполне приемлемо, но для этого есть определенное
правильное место, например, дома, а не в гостях или общественных местах.
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