Странные привычки у маленьких детей

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Самоуспокоение

Когда ребенок испытывает сильную усталость или скуку, он может успокоить себя, повторно перемещая свое тело из стороны в сторону. Для малышей раскачивание назад и вперед — это обычное явление, своеобразный способ расслабиться. Как правило, дети перерастают эту привычку около 3 лет.

Некоторые малыши успокаивают себя сосанием большого пальца или соски, другие грызут ногти. Если ребенок не избавился от привычки до 4 лет, непрекращающееся сосание может повысить риск развития стоматологических и речевых проблем.

Одержимость порядком

Малыши, как и большинство взрослых, очень любят последовательность и уверенность в том, что будет дальше. Если зацикленность вашего ребенка на правилах выходит из-под контроля, играйте с ним в игры, чтобы изменить поведение. Например, если ваш ребенок зациклен всегда носить одни и те же носки, в один прекрасный день попытайтесь надеть два разных носка, чтобы показать, что это хорошо — быть разными. Такое поведение не вызывает беспокойство до тех пор, пока ребенок делает это частью игры, например, необходимость выстроить свои машинки и поезда на станции, чтобы спокойно спать в течение ночи.

Если дети поглощены порядком настолько, что это препятствует их развитию, и они упускают возможность играть и взаимодействовать с другими детьми и семьей, то это является проблемой.

Ковыряние в носу

Давайте будем честными – практически все малыши любят ковырять в носу. Поощряйте ребенка использовать платок и не переживайте. Избегайте стыдить ребенка за то, что он так делает, иначе это приведет к тому, что привычка станет скрытой от ваших глаз, но не исчезнет.

Также естественно для детей младшего возраста касаться своих интимных частей тела. И потому, что такие движения заставляют его чувствовать себя хорошо, малыш будет повторять такое поведение. Научите ребенка, что такое поведение вполне приемлемо, но для этого есть определенное правильное место, например, дома, а не в гостях или общественных местах.





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