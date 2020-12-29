Сон ребенка в 1-3 месяца

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Будьте реалистичной



Многие родители надеются, что их ребенок будет беспробудно спать всю ночь сразу же, но обычно это не так. Родители должны иметь терпение и понять, что установление внутренних часов малыша займет некоторое время. Крепкий беспробудный сон также резко варьируется от ребенка к ребенку, так что вы не можете сравнивать привычки сна одного ребенка с другим малышом. Просто помните, что со временем детский сон действительно станет лучше.

Частые кормления

Имейте в виду, что желудок вашего ребенка мал, поэтому он будет переваривать грудное молоко или формулу довольно быстро. Именно поэтому новорожденных необходимо кормить каждые два-три часа. Если ваш спит дольше, чем три часа, нет никакой необходимости будить его. Если ваш ребенок достаточно часто просыпается для кормления, будьте уверены — это временное явление. К 3 месяцам его желудок станет больше, что будет гарантировать его сытость на более длительные периоды времени, а, значит, и спать малыш будет дольше.

Создание правильной атмосферы

Если ребенок спит в комнате в своей собственной кроватке, убедитесь, что это расслабляющее и спокойное место. Малышу необходим твердый матрас, а температура воздуха в комнате должна быть 18 С. Не допускайте, чтобы ребенок спал в автокресле или качели — исследование, проведенное в 2015 году и опубликованное в журнале Pediatrics, показало, что сон младенцев и детей до 2-х лет в так называемых "сидячих устройствах" может привести к травмам или смерти. Если ваш ребенок засыпает в кресле, пока вы за рулем — это не большой риск до тех пор, пока автокресло крепится в автомобиле должным образом и малыш пристегнут правильно.

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