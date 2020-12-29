Сон ребенка в 1-3 месяца

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Седлецкая Татьяна
Фото: spimalysh
Будьте
реалистичной
Многие родители надеются, что их ребенок будет
беспробудно спать всю ночь сразу же, но обычно это не так. Родители должны
иметь терпение и понять, что установление внутренних часов малыша займет некоторое
время. Крепкий беспробудный сон также резко варьируется от ребенка к ребенку,
так что вы не можете сравнивать привычки сна одного ребенка с другим малышом. Просто
помните, что со временем детский сон действительно станет лучше.
Частые
кормления
Имейте в виду, что желудок вашего ребенка мал, поэтому он
будет переваривать грудное молоко или формулу довольно быстро. Именно поэтому
новорожденных необходимо кормить каждые два-три часа. Если ваш спит дольше, чем
три часа, нет никакой необходимости будить его. Если ваш ребенок достаточно
часто просыпается для кормления, будьте уверены — это временное явление. К 3 месяцам
его желудок станет больше, что будет гарантировать его сытость на более
длительные периоды времени, а, значит, и спать малыш будет дольше.
Создание
правильной атмосферы
Если ребенок спит в комнате в своей собственной кроватке,
убедитесь, что это расслабляющее и спокойное место. Малышу необходим твердый
матрас, а температура воздуха в комнате должна быть 18 С. Не допускайте, чтобы
ребенок спал в автокресле или качели — исследование, проведенное в 2015 году и
опубликованное в журнале Pediatrics, показало, что сон младенцев и детей до 2-х
лет в так называемых "сидячих устройствах" может привести к травмам или смерти.
Если ваш ребенок засыпает в кресле, пока вы за рулем — это не большой риск до
тех пор, пока автокресло крепится в автомобиле должным образом и малыш
пристегнут правильно.
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