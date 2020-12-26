Сексуальное поведение: школьный возраст

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Седлецкая Татьяна
Фото: kharkov.moygorod
Сексуальное
поведение в школьном возрасте — что в норме?
Сексуальное поведение вашего ребенка может быть немного
противоречивым, поэтому вы должны помнить, что прикосновение, взгляды и
разговоры о телах — в основном нормальная и здоровая часть развития в этом
возрасте.
Ваш
ребенок школьного возраста может:
·
касаться своих гениталий или мастурбировать;
·
становиться более скрытным и стеснительным касательно
своего тела, например, ребенку может не понравиться, что вы увидели его голым;
·
сравнивать гениталии с другими детьми одного возраста, например,
размер полового члена или форму вагинальной области;
·
играть в доктора и другие игры, связанные с раздеванием;
·
целоваться и держаться за руки с другими детьми.
Это нормальное и типичное поведение для детей школьного
возраста. Часто дети ведут себя подобным образом по ряду причин: ребенок чувствует
себя хорошо; интересуется различиями между органами мальчиков и девочек; учится
понимать, какие функции выполняют половые органы у человека; пытается познать
смысл отношений между полами; приспосабливается к новой среде и правилам, связанными
с началом начальной школы.
Как
реагировать на сексуальное поведение у детей школьного возраста
Ваша реакция напрямую будет зависеть от ваших ценностей.
Некоторые родители довольны таким поведением ребенка, другие — нет. Если вы
хотите, чтобы ваш ребенок прекратил сексуальное поведение, спокойно отвлеките
его или найдите другое занятие. Например, если вам не нравится игра детей, вы
можете сказать: "Зови своего друга перекусить на кухню. Я приготовила вам
кое-что особенное". Позже поговорите с ребенком о том, какое поведение является
допустимым. Например, объясните ему, что вы предпочитаете, чтобы дети играли в
одежде, не раздеваясь друг перед другом.
Когда
нужно беспокоиться
Некоторое сексуальное поведение и секс-игры не являются
типичными и могут вызвать беспокойство. Если ребенок часто ведет себя следующим
образом и продолжает делать это, даже когда вы просите его остановиться,
рекомендуется обратиться за консультацией профессионала.
Дошкольники:
- предпочитает мастурбацию другим действиям, не
останавливаясь при обращении к нему;
- заставляет другого ребенка заниматься сексуальной игрой;
- играет с куклами с сексуальным подтекстом;
- касается интимных частей тела незнакомых людей;
- настойчиво подглядывает за чужой наготой, например, в
туалете.
Школьный
возраст:
- настойчиво трет или касается гениталий в общественных
местах;
- настойчиво использует грубый сексуальный язык;
- хочет играть в сексуальные игры с гораздо более
старшими или младшими детьми;
- неоднократно пытается прикоснуться к интимным частям
тела других детей.
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