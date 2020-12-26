Сексуальное поведение: школьный возраст





Фото: kharkov.moygorod

Сексуальное поведение в школьном возрасте — что в норме?

Сексуальное поведение вашего ребенка может быть немного противоречивым, поэтому вы должны помнить, что прикосновение, взгляды и разговоры о телах — в основном нормальная и здоровая часть развития в этом возрасте.

Ваш ребенок школьного возраста может:

· касаться своих гениталий или мастурбировать;

· становиться более скрытным и стеснительным касательно своего тела, например, ребенку может не понравиться, что вы увидели его голым;

· сравнивать гениталии с другими детьми одного возраста, например, размер полового члена или форму вагинальной области;

· играть в доктора и другие игры, связанные с раздеванием;

· целоваться и держаться за руки с другими детьми.

Это нормальное и типичное поведение для детей школьного возраста. Часто дети ведут себя подобным образом по ряду причин: ребенок чувствует себя хорошо; интересуется различиями между органами мальчиков и девочек; учится понимать, какие функции выполняют половые органы у человека; пытается познать смысл отношений между полами; приспосабливается к новой среде и правилам, связанными с началом начальной школы.

Как реагировать на сексуальное поведение у детей школьного возраста

Ваша реакция напрямую будет зависеть от ваших ценностей. Некоторые родители довольны таким поведением ребенка, другие — нет. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок прекратил сексуальное поведение, спокойно отвлеките его или найдите другое занятие. Например, если вам не нравится игра детей, вы можете сказать: "Зови своего друга перекусить на кухню. Я приготовила вам кое-что особенное". Позже поговорите с ребенком о том, какое поведение является допустимым. Например, объясните ему, что вы предпочитаете, чтобы дети играли в одежде, не раздеваясь друг перед другом.

Когда нужно беспокоиться

Некоторое сексуальное поведение и секс-игры не являются типичными и могут вызвать беспокойство. Если ребенок часто ведет себя следующим образом и продолжает делать это, даже когда вы просите его остановиться, рекомендуется обратиться за консультацией профессионала.

Дошкольники:

- предпочитает мастурбацию другим действиям, не останавливаясь при обращении к нему;

- заставляет другого ребенка заниматься сексуальной игрой;

- играет с куклами с сексуальным подтекстом;

- касается интимных частей тела незнакомых людей;

- настойчиво подглядывает за чужой наготой, например, в туалете.

Школьный возраст:

- настойчиво трет или касается гениталий в общественных местах;

- настойчиво использует грубый сексуальный язык;

- хочет играть в сексуальные игры с гораздо более старшими или младшими детьми;

- неоднократно пытается прикоснуться к интимным частям тела других детей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!