Секреты посещения педиатра

Вероятно, у вас возникает много вопросов к педиатру, которые вы иногда боитесь (или стесняетесь) задать врачу?

На приеме у педиатра. Фото: adonis.com.ua

Понедельники – самые длинные очереди



Если вы думаете, что можете взять с собой ребенка, чтобы утром в понедельник посетить педиатра, а на обеденное время планируете поход в продуктовый магазин, забудьте об этом. Выберите любой другой день недели, потому что понедельники всегда заняты детьми, которые заболели в течение выходных.

Веб-сайт или блог клиники является вашим другом

36 % докторов проводят со своими пациентами только от 11 до 15 минут, а 26 % тратят на больных от 1 до 10 минут. Чтобы правильно потратить отведенные вам минуты в кабинете врача, заранее сделайте несколько несложных исследований. На многие интересующие вас вопросы вы сможете найти ответы в Интернете, посетив страничку вашей клиники, или пообщавшись с другими мамами в блоге.

Ничто не раздражает больше, чем мобильный телефон

Если мелодия вашего телефона заставляет вас улыбаться, она вряд ли обрадует вашего врача. На время приема отключите звук в телефоне, переведя его в вибро-режим.

Вы должны создать комфортные условия для ребенка во время визита к врачу

Некоторые дети лучше себя чувствуют, сидя на коленях у мамы, пока врач их осматривает. Если у ребенка есть определенные фобии, заранее скажите об этом доктору, например, ребенок не любит, когда его трогают за волосы. Поговорите с малышом о том, что произойдет, когда вы поедете к доктору. Перед визитом к педиатру поиграйте с ребенком в ролевую игру "пациент и доктор", лечите плюшевого мишку или кукол.

Не забудьте про памперсы, дезинфицирующее средство для рук, бутылку с водой и другие необходимые вам вещи.

Для детей младшего возраста визиты в поликлинику или больницу могут стать настоящим испытанием — странные инструменты, громкие звуки, новые лица могут расстроить даже самого смелого 2-летнего малыша, но, благодаря тщательной подготовке и правильному настрою родителей, поход к педиатру может стать веселым приключением.

Как ранее сообщали "Комментарии", существуют способы, чтобы защитить малыша от ненужной боли во время больничных процедур, о которых ваш врач может никогда не упоминать.

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