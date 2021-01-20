Секреты посещения педиатра

Язык
Coinspot 20.01.2021
BTC/USD
34399.80
ETH/USD
1276.34
LTC/USD
142.61
НБУ 20.01.2021
USD/UAH
28.35
EUR/UAH
34.40
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Седлецкая Татьяна
Вероятно, у вас возникает много вопросов к педиатру, которые вы иногда боитесь (или стесняетесь) задать врачу?
На приеме у педиатра. Фото: adonis.com.ua
Понедельники – самые длинные
очереди
Если вы думаете, что можете взять с собой ребенка, чтобы утром в
понедельник посетить педиатра, а на обеденное время планируете поход в
продуктовый магазин, забудьте об этом. Выберите любой другой день недели,
потому что понедельники всегда заняты детьми, которые заболели в течение выходных.
Веб-сайт или блог клиники является
вашим другом
36 % докторов проводят со своими пациентами только от 11 до 15 минут, а 26
% тратят на больных от 1 до 10 минут. Чтобы
правильно потратить отведенные вам минуты в кабинете врача, заранее сделайте несколько
несложных исследований. На многие интересующие вас вопросы вы сможете найти
ответы в Интернете, посетив страничку вашей клиники, или пообщавшись с другими
мамами в блоге.
Ничто не
раздражает больше, чем мобильный телефон
Если мелодия вашего телефона заставляет вас
улыбаться, она вряд ли обрадует вашего врача. На время приема отключите звук в
телефоне, переведя его в вибро-режим.
Вы должны создать комфортные условия для ребенка во время визита к врачу
Некоторые дети лучше себя
чувствуют, сидя на коленях у мамы, пока врач их осматривает. Если у ребенка
есть определенные фобии, заранее скажите об этом доктору, например, ребенок не
любит, когда его трогают за волосы. Поговорите с малышом о том, что произойдет,
когда вы поедете к доктору. Перед визитом к педиатру поиграйте с ребенком в
ролевую игру "пациент и доктор", лечите плюшевого мишку или кукол.
Не забудьте про памперсы,
дезинфицирующее средство для рук, бутылку с водой и другие необходимые вам
вещи.
Для детей младшего возраста
визиты в поликлинику или больницу могут стать настоящим испытанием — странные
инструменты, громкие звуки, новые лица могут расстроить даже самого смелого
2-летнего малыша, но, благодаря тщательной подготовке и правильному настрою
родителей, поход к педиатру может стать веселым приключением.
Как ранее сообщали "Комментарии",
существуют способы, чтобы защитить малыша от ненужной боли во время больничных
процедур, о которых ваш врач может никогда не упоминать.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости