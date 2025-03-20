Самые популярные и редкие имена детей во Львовской области

Министерство юстиции Украины обнародовало список самых популярных имен, которые родители выбирали для новорожденных мальчиков и девочек во Львовской области. Кроме традиционных имен, в регионе появились уникальные и редкоиспользуемые варианты.

Как называют детей в Львовской области. Фото из открытых источников

Какие имена чаще всего выбирали для мальчиков во Львовской области

Среди самых популярных имен для мальчиков во Львовской области в 2024 году лидируют:

— Матвей

— Давид

— Артем

— Демьян

Однако были и родители, предпочитавшие более необычные имена. Среди редких в 2024 году зарегистрированы такие имена мальчиков во Львовской области:

— Никодим

— Арас

— Климентий

— Амадей

Самые популярные имена для девочек во Львовской области

Среди девочек во Львовской области самыми популярными именами стали:

— Виктория

— Анна

— Эмилия

— Вероника

В то же время некоторые родители выбирали для дочерей уникальные и редко используемые имена. Среди таких во Львовской области выделяются:

— Вирсавия-Ярослава

— Тавита

— Арета

— Драгна

Как выбирают имя для детей

Популярность имен может изменяться под влиянием общественных трендов, религиозных традиций и даже популярной культуры. Часто родители ориентируются на имена, обладающие глубоким содержанием или исторической значимостью. Редкие имена, в свою очередь, свидетельствуют о желании родителей сделать имя ребенка уникальным. Это может быть связано с семейными традициями, происхождением или даже вдохновением известными историческими или литературными персонажами.

Несмотря на смену модных тенденций, классические имена, такие как Анна или Матвей, остаются стабильно популярными среди украинских семей.

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