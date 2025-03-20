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Самые популярные и редкие имена детей во Львовской области

Какие популярные и редкие имена дают мальчикам и девочкам в Львовской области.

сегодня, 10:05
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Автор:
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Slava Kot

Министерство юстиции Украины обнародовало список самых популярных имен, которые родители выбирали для новорожденных мальчиков и девочек во Львовской области. Кроме традиционных имен, в регионе появились уникальные и редкоиспользуемые варианты.

Самые популярные и редкие имена детей во Львовской области

Как называют детей в Львовской области. Фото из открытых источников

Какие имена чаще всего выбирали для мальчиков во Львовской области

Среди самых популярных имен для мальчиков во Львовской области в 2024 году лидируют:

  • — Матвей
  • — Давид
  • — Артем
  • — Демьян

Однако были и родители, предпочитавшие более необычные имена. Среди редких в 2024 году зарегистрированы такие имена мальчиков во Львовской области:

  • — Никодим
  • — Арас
  • — Климентий
  • — Амадей

Самые популярные имена для девочек во Львовской области

Среди девочек во Львовской области самыми популярными именами стали:

  • — Виктория
  • — Анна
  • — Эмилия
  • — Вероника

В то же время некоторые родители выбирали для дочерей уникальные и редко используемые имена. Среди таких во Львовской области выделяются:

  • — Вирсавия-Ярослава
  • — Тавита
  • — Арета
  • — Драгна

Как выбирают имя для детей

Популярность имен может изменяться под влиянием общественных трендов, религиозных традиций и даже популярной культуры. Часто родители ориентируются на имена, обладающие глубоким содержанием или исторической значимостью. Редкие имена, в свою очередь, свидетельствуют о желании родителей сделать имя ребенка уникальным. Это может быть связано с семейными традициями, происхождением или даже вдохновением известными историческими или литературными персонажами.

Несмотря на смену модных тенденций, классические имена, такие как Анна или Матвей, остаются стабильно популярными среди украинских семей.

Ранее портал "Комментарии" писали о самом длинном имени и фамилии в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, какими были мужские имена предков украинцев 1000 лет назад.



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Источник: https://www.facebook.com/share/p/18M8sPkAeg/
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