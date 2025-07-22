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Недилько Ксения
В 2025 году украинские родители продолжают выбирать для своих дочерей преимущественно благозвучные, классические и одновременно современные имена. По данным последних рейтингов, составленных на основе информации по рацсам и исследованиям СМИ, сформировался интересный топ самых популярных имен, а также появились новые быстро набирающие популярность трендовые варианты.
Самые популярные девичьи имена 2025 года в Украине: как подобрать имя и отчество
София
Мария
Анна
Виктория
Соломия
Полина
Анастасия
Вероника
Милана
Ева
Эти имена стали настоящей классикой последних лет. Они остаются любимыми в разных регионах страны благодаря своей мелодичности, легкости произношения и гармоничному звучанию с большинством отчеств.
Кроме традиционной десятки, в 2025 году родители все чаще выбирают менее распространенные, но красивые и современные имена:
Аделина
Жанна
Инесса
Маргарита
Эмилия
Стефания
Юстина
Такие имена звучат нежно, необычно и одновременно подчеркивают индивидуальность девочки.
Региональные особенности
В разных областях страны рейтинг имеет свои нюансы. Например, в Херсонской области среди самых популярных также оказались Мирослава, Арина, Маргарита, Эмма, Доминика, Лукерия, Иванка, Ирада и Марьям. Это свидетельствует о любви к красивым украинским и старинным именам, а также о влиянии религиозных и культурных традиций.
Мелодичность и легкость произношения – особенно важно для малышей, когда они учатся произносить свое имя.
Интернациональность – многие из этих имен легко воспринимаются и за пределами Украины (София, Мария, Анастасия, Эмилия).
Красивая символика и значение – родители часто выбирают имена, вкладывая в них пожелания мудрости, любви, силы или счастья для своего ребенка.
Выбирая имя, важно учесть звучание по отчеству, особенно если отчество начинается или заканчивается таким образом, что имя идет в диссонанс. Вот подборка имен, которые гармонично созвучны с популярными отчеством на основе имен пап:
София – София Ивановна / Александровна
Анна – Анна Петровна / Максимовна
Мария – Мария Дмитриевна / Богдановна
Виктория – Виктория Тимофеевна / Сергеевна
Елена – Елена Артемовна / Даниловна
Дарья – Дарья Алексеевна / Андреевна
Злата – Злата Михайловна / Владимировна
Ева – Ева Игоревна / Романовна
Милана – Милана Сергеевна / Александровна
Алиса – Алиса Юрьевна / Матвеевна
Почему это важно?
Мелодичность: Имя отчество формируют один "музыкальный слот".
Краткость/длина: Старайтесь избегать двойных длинных компонентов: напр. Дарья Богдановна может звучать слишком тяжело.
Универсальность: Если отчество неизменно, можно корректировать только имя, чтобы гармония оставалась.
Проговорите полностью: "Имя Отчество Фамилия". Если трудно произносить – стоит поискать другой вариант.
Спросите близких: звучит благозвучно?
Учитывайте традицию/моду: Кто-то может выбрать, например, Соломию с отчеством Константиновной, которая будет мелодичной и традиционной.
Советы родителям
Выбор имени – это не только мода, но и забота о ежедневном комфорте ребенка.
Музыка отчества составляет ее официальную и повседневную идентичность.
Подумайте о долгосрочной перспективе: легкость произношения как в Украине, так и за границей (София, Анна, Мария – универсальные варианты).
Напомним, портал "Комментарии" писал , что ученые определили самое красивое мужское имя: сколько людей с этим именем есть в Украине.