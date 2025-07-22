В 2025 году украинские родители продолжают выбирать для своих дочерей преимущественно благозвучные, классические и одновременно современные имена. По данным последних рейтингов, составленных на основе информации по рацсам и исследованиям СМИ, сформировался интересный топ самых популярных имен, а также появились новые быстро набирающие популярность трендовые варианты.

Самые популярные девичьи имена 2025 года в Украине: как подобрать имя и отчество

Топ-10 самых популярных имен девочек 2025 года в Украине

София

Мария

Анна

Виктория

Соломия

Полина

Анастасия

Вероника

Милана

Ева

Эти имена стали настоящей классикой последних лет. Они остаются любимыми в разных регионах страны благодаря своей мелодичности, легкости произношения и гармоничному звучанию с большинством отчеств.

Трендовые и редкие имена, набирающие популярность

Кроме традиционной десятки, в 2025 году родители все чаще выбирают менее распространенные, но красивые и современные имена:

Аделина

Жанна

Инесса

Маргарита

Эмилия

Стефания

Юстина

Такие имена звучат нежно, необычно и одновременно подчеркивают индивидуальность девочки.

Региональные особенности

В разных областях страны рейтинг имеет свои нюансы. Например, в Херсонской области среди самых популярных также оказались Мирослава, Арина, Маргарита, Эмма, Доминика, Лукерия, Иванка, Ирада и Марьям. Это свидетельствует о любви к красивым украинским и старинным именам, а также о влиянии религиозных и культурных традиций.

Почему именно эти имена популярны

Мелодичность и легкость произношения – особенно важно для малышей, когда они учатся произносить свое имя.

Интернациональность – многие из этих имен легко воспринимаются и за пределами Украины (София, Мария, Анастасия, Эмилия).

Красивая символика и значение – родители часто выбирают имена, вкладывая в них пожелания мудрости, любви, силы или счастья для своего ребенка.

Сочетание с отчеством

Выбирая имя, важно учесть звучание по отчеству, особенно если отчество начинается или заканчивается таким образом, что имя идет в диссонанс. Вот подборка имен, которые гармонично созвучны с популярными отчеством на основе имен пап:

София – София Ивановна / Александровна

Анна – Анна Петровна / Максимовна

Мария – Мария Дмитриевна / Богдановна

Виктория – Виктория Тимофеевна / Сергеевна

Елена – Елена Артемовна / Даниловна

Дарья – Дарья Алексеевна / Андреевна

Злата – Злата Михайловна / Владимировна

Ева – Ева Игоревна / Романовна

Милана – Милана Сергеевна / Александровна

Алиса – Алиса Юрьевна / Матвеевна

Почему это важно?

Мелодичность: Имя отчество формируют один "музыкальный слот".

Краткость/длина: Старайтесь избегать двойных длинных компонентов: напр. Дарья Богдановна может звучать слишком тяжело.

Универсальность: Если отчество неизменно, можно корректировать только имя, чтобы гармония оставалась.

Как подобрать имя отчество, чтобы было "гармонично"

Проговорите полностью: "Имя Отчество Фамилия". Если трудно произносить – стоит поискать другой вариант.

Спросите близких: звучит благозвучно?

Учитывайте традицию/моду: Кто-то может выбрать, например, Соломию с отчеством Константиновной, которая будет мелодичной и традиционной.

Советы родителям

Выбор имени – это не только мода, но и забота о ежедневном комфорте ребенка.

Музыка отчества составляет ее официальную и повседневную идентичность.

Подумайте о долгосрочной перспективе: легкость произношения как в Украине, так и за границей (София, Анна, Мария – универсальные варианты).

Напомним, портал "Комментарии" писал , что ученые определили самое красивое мужское имя: сколько людей с этим именем есть в Украине.