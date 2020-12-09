Руководство для родителей по компьютерным играм

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Седлецкая Татьяна
Фото: Depositphotos
Почему дети любят электронные игры
Молниеносная скорость обработки, звук и графика — конечно, являются частью очарования, но они являются "одеждой" самого элементарного притяжения — контроля. Многим детям родители рассказывают, что делать, что надеть, какие действия выполнять или нет. Когда ребенок играет в компьютерную игру, он может делать то, чего не может сделать в реальном мире – ездить на гоночном автомобиле, исследовать дома с привидениями, заниматься спортом и т.д.
Обработка насилия в видеоиграх
Даже игра в хоккей содержит и сцены боев между соперниками. Конечно, игра не содержит графической крови, никто не страдает, а каждая потасовка заканчивается тем, что диктор поединка назначает команде штрафной. Но у родителя возникает неизбежный вопрос: порождают ли насильственные игры жестокость в детях?
Будьте в курсе тех игр, которыми увлекается ваш ребенок. Помните, что никогда не бывает поздно настроиться на интересы вашего ребенка. Читайте отзывы и обратите свое внимание на рейтинги детских игр и приложений.
Объясните ребенку свое правило, что компьютерные игры — это привилегия, которая будет использоваться только с разрешения родителей.
Сделайте компьютерные игры социальной, а не
одиночной деятельностью — играйте в игры вместе. Золотое правило борьбы с зависимостью – это личный пример
и занятость ребенка. Ваша задача не просто загрузить малыша занятиями с утра и
до вечера, но сделать каждый его день максимально активным и интересным.
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