Родился самый старый ребенок в мире

Таддеус Дэниел Пирс – самый старый ребенок в мире, родившийся из эмбриона, что был замороженный еще в 1994 году. Впервые в истории человечества на свет появился малыш, который всего на несколько лет младше своих родителей на момент начала жизни эмбриона.

Таддеус Дэниел Пирс родился из 30 замороженных эмбрионов. Фото из открытых источников

Таддеус Дэниел Пирс родился 26 июля в Огайо в Линдсе и Тима Пирс, которые использовали "усыновленный" эмбрион от 62-летней Линды Арчерд. Пара не стремилась установить рекорд, а просто хотела родить ребенка после семи лет безуспешных попыток забеременеть.

Эмбрион Таддеуса был создан в 1994 году в рамках экстракорпорального оплодотворения Линды Арчерд и ее тогдашнего мужа. После рождения одной дочери еще три эмбриона были заморожены в надежде на дальнейшее использование. Но со временем ситуация изменилась, а Линда развелась.

После развода Арчерд получила опеку над эмбрионами. Затем она узнала об "усыновлении" эмбрионов. Это вид донорства эмбрионов, при котором и доноры, и реципиенты имеют право голоса в отношении того, кто получит эмбрионы. Арчерд предпочла, чтобы ее эмбрион был "усыновлен" белой христианской супружеской парой, что привело к тому, что 35-летняя Линдси и 34-летний Тим Пирс получили ее эмбрион.

Хотя донорство эмбрионов в настоящее время не редкость, но случай Таддеуса Дэниела Пирса стал исключительным, ведь он установил новый мировой рекорд продолжительности хранения эмбриона до рождения 30,5 лет. Предыдущий рекорд принадлежал близнецам, рожденным в 2022 году из эмбрионов, замороженных в 1992 году.

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