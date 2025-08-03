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Родился самый старый ребенок в мире

Из замороженного более 30 лет назад эмбриона родился ребенок.

3 августа 2025, 19:30
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Автор:
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Slava Kot

Таддеус Дэниел Пирс – самый старый ребенок в мире, родившийся из эмбриона, что был замороженный еще в 1994 году. Впервые в истории человечества на свет появился малыш, который всего на несколько лет младше своих родителей на момент начала жизни эмбриона.

Родился самый старый ребенок в мире

Таддеус Дэниел Пирс родился из 30 замороженных эмбрионов. Фото из открытых источников

Таддеус Дэниел Пирс родился 26 июля в Огайо в Линдсе и Тима Пирс, которые использовали "усыновленный" эмбрион от 62-летней Линды Арчерд. Пара не стремилась установить рекорд, а просто хотела родить ребенка после семи лет безуспешных попыток забеременеть.

Эмбрион Таддеуса был создан в 1994 году в рамках экстракорпорального оплодотворения Линды Арчерд и ее тогдашнего мужа. После рождения одной дочери еще три эмбриона были заморожены в надежде на дальнейшее использование. Но со временем ситуация изменилась, а Линда развелась.

После развода Арчерд получила опеку над эмбрионами. Затем она узнала об "усыновлении" эмбрионов. Это вид донорства эмбрионов, при котором и доноры, и реципиенты имеют право голоса в отношении того, кто получит эмбрионы. Арчерд предпочла, чтобы ее эмбрион был "усыновлен" белой христианской супружеской парой, что привело к тому, что 35-летняя Линдси и 34-летний Тим Пирс получили ее эмбрион.

Хотя донорство эмбрионов в настоящее время не редкость, но случай Таддеуса Дэниела Пирса стал исключительным, ведь он установил новый мировой рекорд продолжительности хранения эмбриона до рождения 30,5 лет. Предыдущий рекорд принадлежал близнецам, рожденным в 2022 году из эмбрионов, замороженных в 1992 году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что израильская компания планирует выращивать клоны из стволовых клеток людей для пересадки органов.

Также "Комментарии" писали, что в Японии скрестят эмбрион человека со свиньей и крысой.



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