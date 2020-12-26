Развитие новорожденных в возрасте 2-3 месяцев

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Седлецкая Татьяна
Фото: promo.babyblog
В этом возрасте ваш малыш понимает, что голоса и лица всегда
следуют вместе — особенно ваши, потому что уже крепко привязался к вам. Теперь
он может следовать за вами своими глазами и улыбаться вам. Когда вы говорите с ним,
малыш может даже пытаться повторить слова, копируя вас.
В этом возрасте ребенок начинает более внимательно
смотреть на мелкие объекты, а его глаза могут следовать за объектами,
движущимися по кругу или дугой над головой. Примерно в это же время ваш ребенок
может начать плакать и суетиться больше обычного — это нормальная часть
развития, которая нормализуется со временем.
В этом возрасте малыш начинает общаться с вами по-новому.
Например, его крик, когда он голоден, может отличаться от того, когда ему больно.
Ребенок все еще будет использовать выражения лица и язык тела, чтобы попытаться
рассказать вам об этом.
Теперь руки малыша будут оставаться открытыми большую
часть времени, но ему по-прежнему нравится открывать и закрывать ладошку. Он
также учится и начинает использовать свои руки и глаза одновременно, чтобы дотянуться
до вашего лица или другого объекта.
Когда ваш ребенок находится в положении лежа на животике,
он может опираться на предплечья или перекатываться на бок. Также малыш в этом
возрасте начинает раскачиваться вперед-назад лежа на животе, подготавливаясь к
ползанию. Если вы держите ребенка в
положении стоя, например, на полу или на своих коленях, он может пытаться
встать на ноги.
Если вы заметили, что ваш ребенок потерял навыки, которые
он усвоил ранее, обратитесь к специалисту по здоровью ребенка. Вы также должны
посетить своего лечащего врача, если вы или ваш партнер испытываете признаки
постнатальной депрессии, которая может возникнуть у женщин и мужчин. Симптомы
постнатальной (послеродовой) депрессии включают в себя чувство грусти и слезы
без очевидной причины, ощущение раздражительности, злости, недовольства жизнью
и т.д.
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