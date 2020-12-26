Развитие новорожденных в возрасте 2-3 месяцев

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В этом возрасте ваш малыш понимает, что голоса и лица всегда следуют вместе — особенно ваши, потому что уже крепко привязался к вам. Теперь он может следовать за вами своими глазами и улыбаться вам. Когда вы говорите с ним, малыш может даже пытаться повторить слова, копируя вас.

В этом возрасте ребенок начинает более внимательно смотреть на мелкие объекты, а его глаза могут следовать за объектами, движущимися по кругу или дугой над головой. Примерно в это же время ваш ребенок может начать плакать и суетиться больше обычного — это нормальная часть развития, которая нормализуется со временем.

В этом возрасте малыш начинает общаться с вами по-новому. Например, его крик, когда он голоден, может отличаться от того, когда ему больно. Ребенок все еще будет использовать выражения лица и язык тела, чтобы попытаться рассказать вам об этом.

Теперь руки малыша будут оставаться открытыми большую часть времени, но ему по-прежнему нравится открывать и закрывать ладошку. Он также учится и начинает использовать свои руки и глаза одновременно, чтобы дотянуться до вашего лица или другого объекта.

Когда ваш ребенок находится в положении лежа на животике, он может опираться на предплечья или перекатываться на бок. Также малыш в этом возрасте начинает раскачиваться вперед-назад лежа на животе, подготавливаясь к ползанию. Если вы держите ребенка в положении стоя, например, на полу или на своих коленях, он может пытаться встать на ноги.

Если вы заметили, что ваш ребенок потерял навыки, которые он усвоил ранее, обратитесь к специалисту по здоровью ребенка. Вы также должны посетить своего лечащего врача, если вы или ваш партнер испытываете признаки постнатальной депрессии, которая может возникнуть у женщин и мужчин. Симптомы постнатальной (послеродовой) депрессии включают в себя чувство грусти и слезы без очевидной причины, ощущение раздражительности, злости, недовольства жизнью и т.д.

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