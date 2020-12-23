Развитие новорожденных малышей в возрасте 1-2 месяца

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Поведение каждого ребенка – индивидуально, но плач и суетливость обычно достигают своего пика в 6-8 недель и начинает сходить на "нет" около 12-16 недель. Ваш малыш уже крепко связан с вами – он ​​узнает ваше лицо, отвечает на ваш голос и улыбается в ответ. Обычно детки начинают улыбаться около шести недель.

Ваш ребенок может видеть предметы на расстоянии около 45 см. Он будет наблюдать, как вы двигаетесь, следуя за вами глазами из стороны в сторону, а также вверх и вниз. Ваш двухмесячный человечек теперь более внимателен к звукам и будет смотреть на вас, когда вы говорите с ним. Когда приходит время кормления, ваш ребенок может открывать рот, когда видит грудь или бутылку.

Помощь развитию новорожденных в возрасте 1-2 месяца

Несколько простых вещей, которые помогут развитию вашего новорожденного в этом возрасте:

Улыбайтесь малышу: когда ваш ребенок видит, что вы улыбаетесь, это заставляет его чувствовать себя хорошо, безопасно и комфортно. Улыбка также помогает создавать привязанность к вам.

Проводите время вместе: читайте книги своему малышу, сочиняйте истории, пойте песни – все это способы насладиться совместным времяпрепровождением с вашим новорожденным. Также постоянное общение помогает ребенку знакомиться со звуками и словами, что в свою очередь, развивает навыки общения, которые понадобятся ребенку, когда он станет старше.

Играйте с новорожденным: это помогает мозгу вашего ребенка расти и узнавать о мире вокруг. А также укрепляет связь между вами.

Время на животике: выкладывайте малыша ежедневно на животик на 1-5 минут, чтобы укрепить мышцы шеи и верхней части тела. Вашему ребенку необходимы эти мышцы, чтобы поднять и удерживать голову, ползать и вставать. Всегда наблюдайте за своим ребенком, когда он лежит на животике.

Детский массаж: это отличный способ расслабить и успокоить малыша. Попробуйте делать массаж в теплой комнате после купания. Иногда малышу может не нравиться такое занятие — например, он может быть слишком усталым или голодным. Ребенок будет использовать различные способы, чтобы сообщить вам, что ему нужно в этот момент.

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