Развитие новорожденных малышей в возрасте 1-2 месяца

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Седлецкая Татьяна
Фото: balala.com
Поведение каждого ребенка – индивидуально, но плач и суетливость обычно
достигают своего пика в 6-8 недель и начинает сходить на "нет" около 12-16
недель. Ваш малыш уже крепко связан с вами – он узнает ваше
лицо, отвечает на ваш голос и улыбается в ответ. Обычно детки начинают
улыбаться около шести недель.
Ваш ребенок может видеть предметы на расстоянии около 45 см. Он будет
наблюдать, как вы двигаетесь, следуя за вами глазами из стороны в сторону, а
также вверх и вниз. Ваш двухмесячный человечек теперь более внимателен к звукам
и будет смотреть на вас, когда вы говорите с ним. Когда приходит время
кормления, ваш ребенок может открывать рот, когда видит грудь или бутылку.
Помощь развитию новорожденных в
возрасте 1-2 месяца
Несколько простых вещей,
которые помогут развитию вашего новорожденного в этом возрасте:
Улыбайтесь малышу: когда ваш ребенок видит, что вы улыбаетесь, это
заставляет его чувствовать себя хорошо, безопасно и комфортно. Улыбка также
помогает создавать привязанность к вам.
Проводите время вместе: читайте книги своему малышу, сочиняйте истории, пойте
песни – все это способы насладиться совместным времяпрепровождением с вашим
новорожденным. Также постоянное общение помогает ребенку знакомиться со звуками
и словами, что в свою очередь, развивает навыки общения, которые понадобятся
ребенку, когда он станет старше.
Играйте с новорожденным: это помогает мозгу вашего ребенка расти и узнавать о
мире вокруг. А также укрепляет связь между вами.
Время на животике: выкладывайте малыша ежедневно на животик на 1-5 минут,
чтобы укрепить мышцы шеи и верхней части тела. Вашему ребенку необходимы эти
мышцы, чтобы поднять и удерживать голову, ползать и вставать. Всегда наблюдайте
за своим ребенком, когда он лежит на животике.
Детский массаж: это отличный способ расслабить и успокоить малыша. Попробуйте делать
массаж в теплой комнате после купания. Иногда малышу может не нравиться такое
занятие — например, он может быть слишком усталым или голодным. Ребенок будет
использовать различные способы, чтобы сообщить вам, что ему нужно в этот
момент.
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