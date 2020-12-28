Прокалывание ушей детям

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Какой возраст является подходящим для прокалывания ушей?

Эксперты сходятся во мнении, что прокалывание ушей — личное решение каждого, но некоторые предупреждают о потенциальных рисках пирсинга ушей в очень раннем возрасте. Помните, что когда вы прокалываете кожу, вы открываете возможность для инфекции, а так как у младенцев иммунная система развивается достаточно долго, подождите хотя бы до 6 месяцев, чтобы проколоть малышке уши. Если вы хотите, чтобы решение проколоть уши осталось за ребенком – подождите пока ребенку исполниться 10 лет, чтобы обсудить этот вопрос. Чем старше ребенок, тем больше вероятность того, что она будет в состоянии взять на себя ответственность за сохранение своих ушей и новых сережек в чистоте.

Как можно сделать прокалывание ушей менее болезненным для дочки?

Попросите своего врача выписать вам крем с лидокаином для местного обезболивания, чтобы обезболить мочки ушей. Намажьте крем толстым слоем за 30 — 60 минут до процедуры прокалывания. Эксперты также говорят, что применение льда за 15 — 30 минут до прокалывания также может помочь заглушить боль. Но помните, что эти меры не в состоянии полностью исключить болевые ощущения.

При выборе сережек, какой металл лучше всего подходит для ребенка?

Хирургические серьги из нержавеющей стали в виде гвоздиков могут стать вашим лучшим выбором — особенно потому, что этот металл не содержит никель или любые сплавы, которые могут вызвать аллергическую реакцию. Некоторые дети могут быть чувствительны к белому золоту, так как оно часто может содержать никель. Кроме хирургической нержавеющей стали, безопасными вариантами является платина, титан и золото.

Как ухаживать за ушами после прокалывания?

Помойте руки с мылом, а затем очищайте переднюю и заднюю часть серьги два раза в день, используя ватный тампон, смоченный небольшим количеством спирта или перекиси водорода. Вставляя серьгу в отверстие, осторожно вращайте ее, сдвигая назад и вперед несколько раз. Убедитесь, что серьги не слишком плотно прилегают к уху. Не снимайте первые сережки минимум 6 недель, чтобы отверстие не заросло.

Каковы признаки инфекции?

Покраснение, отек, дренаж, любая боль, зуд или нежность кожи мочки уха – признаки инфекции. Вам необходимо обратиться к врачу для определения причины, что вызвало симптому — инфекция или аллергия.

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