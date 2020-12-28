Прокалывание ушей детям

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Седлецкая Татьяна
Фото: simpa.kiev
Какой
возраст является подходящим для прокалывания ушей?
Эксперты сходятся во мнении, что прокалывание ушей — личное
решение каждого, но некоторые предупреждают о потенциальных рисках пирсинга
ушей в очень раннем возрасте. Помните, что когда вы прокалываете кожу, вы
открываете возможность для инфекции, а так как у младенцев иммунная система развивается
достаточно долго, подождите хотя бы до 6 месяцев, чтобы проколоть малышке уши. Если вы хотите, чтобы решение проколоть уши осталось за
ребенком – подождите пока ребенку исполниться 10 лет, чтобы обсудить этот
вопрос. Чем старше ребенок, тем больше вероятность того, что она будет в
состоянии взять на себя ответственность за сохранение своих ушей и новых
сережек в чистоте.
Как
можно сделать прокалывание ушей менее болезненным для дочки?
Попросите своего врача выписать вам крем с лидокаином для
местного обезболивания, чтобы обезболить мочки ушей. Намажьте крем толстым
слоем за 30 — 60 минут до процедуры прокалывания. Эксперты также говорят, что
применение льда за 15 — 30 минут до прокалывания также может помочь заглушить
боль. Но помните, что эти меры не в состоянии полностью исключить болевые
ощущения.
При
выборе сережек, какой металл лучше всего подходит для ребенка?
Хирургические серьги из нержавеющей стали в виде
гвоздиков могут стать вашим лучшим выбором — особенно потому, что этот металл
не содержит никель или любые сплавы, которые могут вызвать аллергическую
реакцию. Некоторые дети могут быть чувствительны к белому золоту, так как оно
часто может содержать никель. Кроме хирургической нержавеющей стали, безопасными
вариантами является платина, титан и золото.
Как
ухаживать за ушами после прокалывания?
Помойте руки с мылом, а затем очищайте переднюю и заднюю
часть серьги два раза в день, используя ватный тампон, смоченный небольшим количеством
спирта или перекиси водорода. Вставляя серьгу в отверстие, осторожно вращайте
ее, сдвигая назад и вперед несколько раз. Убедитесь, что серьги не слишком
плотно прилегают к уху. Не снимайте первые сережки минимум 6 недель, чтобы
отверстие не заросло.
Каковы
признаки инфекции?
Покраснение, отек, дренаж, любая боль, зуд или нежность кожи
мочки уха – признаки инфекции. Вам необходимо обратиться к врачу для
определения причины, что вызвало симптому — инфекция или аллергия.
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