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Признаки готовности у ребенка обучаться горшку

Помочь ребенку научиться использовать горшок или туалет - большой и очень ответственный шаг для вас обоих. Если вы останетесь позитивной и спокойной, ваш малыш будет более склонен к обучению. Секрет успеха заключается в том, чтобы дождаться признаков готовности у ребенка к обучению горшку.

сегодня, 15:32
Автор:

Седлецкая Татьяна


Признаки готовности у ребенка обучаться горшку

Фото: blog.karpachoff

Вы можете начать замечать признаки того, что ваш ребенок готов к обучению горшку, начиная с двух лет. Некоторые дети проявляют признаки готовности уже в возрасте 18 месяцев, а некоторые немного позже двух лет.

Ваш ребенок демонстрирует признаки готовности, если он:

- самостоятельно ходит и может сидеть в течение коротких промежутков времени;

- становится в целом более независимым, когда дело доходит до завершения задач, в том числе умеет говорить "нет";

- интересуется процессом, когда другие идут в туалет;

- имеет сухие подгузники на срок до двух часов — это показывает, что малыш способен удержать жидкость в своем маленьком мочевом пузыре (который автоматически опорожняется у младенцев или новорожденных);

- говорит вам словами или жестами, когда облегчается в свой подгузник — если малыш может сказать вам, прежде чем это произойдет, он готов к обучению горшку;

- ему начинает не нравиться носить подгузник, возможно, ребенок пытается снять его, когда он влажный или загрязненный;

- имеет регулярные, мягкие, сформированные движения кишечника;

- может самостоятельно тянуть свои штаны вверх и вниз;

- может следовать простым инструкциям, таким как: "Дай мячик папе";

- запоминает, где расположены конкретные вещи в его доме.

Как только вы начнете обучение, помните, что оно может занять несколько дней, недель или месяцев. Ни в коем случае не ругайте и не торопите своего ребенка пользоваться горшком  — пусть он учится в своем собственном темпе. Если малыш отказывается сотрудничать или кажется заинтересованным в обучении горшку прямо сейчас, просто подождите, пока он сам проявит инициативу повторить попытку.

Помните, вы можете усадить ребенка на горшок, даже найти способы побудить его остаться там на некоторое время, но вы не можете заставить его делать что-либо! Чем сильнее вы нажимаете, тем больше ваш малыш будет сопротивляться – и тем больше вы будете разочарованы.


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