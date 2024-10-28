logo

BTC/USD

68682.72

ETH/USD

2520.67

LTC/USD

70.59

USD/UAH

41.55

EUR/UAH

45.15

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг дети Пришла опасность, откуда не ждали: чем опасен песок в детской песочнице
commentss НОВОСТИ Все новости

Пришла опасность, откуда не ждали: чем опасен песок в детской песочнице

Маленькие дети, особенно до 1 года, могут брать в рот песок – чем он опасен

сегодня, 13:34
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Песочница — популярное место для игр, но важно учитывать потенциальные опасности, связанные с песком. Вот несколько факторов, на которые стоит обратить внимание:

Пришла опасность, откуда не ждали: чем опасен песок в детской песочнице

Иллюстративное фото

1. Грязь и микробы: Песок в песочницах может быть загрязнен микробами, бактериями и паразитами, особенно если песочница открытая и доступна для животных.

2. Аллергены: Некоторые дети могут быть аллергичными к пыли или другим веществам, содержащимся в песке.

3. Механические повреждения: В песке могут быть острые предметы, такие как осколки стекла или металлические детали, которые могут вызвать порезы или другие травмы.

Чтобы минимизировать риски, следуйте этим рекомендациям после прогулки:

1. Тщательное мытье рук: После игры в песочнице тщательно мойте руки ребенку с мылом и водой. Это поможет убрать микробы и грязь.

2. Осмотр одежды и обуви: Проверьте, нет ли песка в карманах, на одежде и обуви. Стряхните одежду и обувь, чтобы избавиться от песка перед входом в дом.

3. Проверка кожи: Осмотрите кожу ребенка на предмет порезов или ссадин. Если обнаружите, обработайте раны антисептиком.

4. Регулярная чистка игрушек: Игрушки, которые ребенок использовал в песочнице, необходимо регулярно чистить и дезинфицировать, чтобы убрать микробы и грязь.

5. Заменяйте песок: Если у вас есть собственная песочница, регулярно меняйте песок, чтобы он оставался чистым и безопасным для игр.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете обеспечить безопасные и приятные игры для вашего ребенка в песочнице.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Без драк и слез на площадке: как научить ребенка дружить с детьми. Чтобы ребенок смог знакомиться и общаться с другими детьми на площадке, необходимо ему в этом помочь. Как именно – читайте по ссылке.





Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости