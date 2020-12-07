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Посещение больницы: общие страхи детей

Почти у всех детей могут возникать разные проблемы, связанные с посещением больницы - в зависимости от их возраста и стадии развития. Если вы знаете, что может беспокоить вашего ребенка, вы можете поддержать его, проходя через больничный опыт

сегодня, 15:12
Автор:

Седлецкая Татьяна


Посещение больницы: общие страхи детей

Фото: іn.ck.ua

Посещение больницы — сложный опыт для маленьких детей

Общие проблемы младенцев, малышей и дошкольников касательно посещения больницы включают:

·         быть отделенным от вас и других членов семьи;

·         встреча и физический контакт с незнакомыми людьми;

·         непонимание происходящего, например, получают инъекцию;

·         изменение их нормальных процедур, таких как питание и сон;

·         придется лечь или долго оставаться в постели;

·         воображение страшных вещей, которые могут случиться с ними в больнице — у дошкольников удивительные фантазии!

Что вы можете сделать?

Если вы знаете, что ваш малыш должен вскоре посетить поликлинику или больницу, читайте с ним детские рассказы о больницах, медицинских работниках и лечении.

Посетите больницу заранее. Если вы не можете попасть в больницу, вы можете попробовать поискать ее фотографии в интернете. Когда вашего ребенка госпитализируют, оставайтесь с ним в больнице столько, сколько сможете.

Если в больнице малыша оставляют на несколько дней, узнайте заранее у медицинского персонала, можете ли вы остаться ночевать вместе с ребенком.

Сохраняйте ежедневные процедуры как можно ближе к привычным ребенку, например, при желании вы можете есть и спать в свое обычное семейное время. Если вы не можете следовать своему привычному распорядку дня, попробуйте создать новый режим для пребывания в больнице.

Принесите знакомые вещи из дома, чтобы помочь своему ребенку чувствовать себя в безопасности, например, любимый плед малыша или плюшевый медведь, если он у него есть.

Спросите заранее, можете ли вы держать ребенка на коленях во время процедур и тестов. Сохраняйте спокойствие и говорите с малышом мягко обнадеживающим голосом во время процедур и тестов, даже если ваш ребенок очень болен или расстроен.


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