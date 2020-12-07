Посещение больницы: общие страхи детей

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Седлецкая Татьяна
Фото: іn.ck.ua
Посещение больницы — сложный опыт для маленьких детей
Общие проблемы младенцев, малышей и дошкольников касательно посещения больницы включают:
· быть отделенным от вас и других членов семьи;
· встреча и физический контакт с незнакомыми людьми;
· непонимание происходящего, например, получают инъекцию;
· изменение их нормальных процедур, таких как питание и сон;
· придется лечь или долго оставаться в постели;
· воображение страшных вещей, которые могут случиться с ними в больнице — у дошкольников удивительные фантазии!
Что вы можете сделать?
Если вы знаете, что ваш малыш должен вскоре посетить поликлинику или больницу, читайте с ним детские рассказы о больницах, медицинских работниках и лечении.
Посетите больницу заранее. Если вы не можете попасть в
больницу, вы можете попробовать поискать ее фотографии в интернете. Когда
вашего ребенка госпитализируют, оставайтесь с ним в больнице столько, сколько сможете.
Если в больнице малыша оставляют на несколько дней, узнайте заранее у медицинского персонала, можете ли вы остаться ночевать вместе с ребенком.
Сохраняйте ежедневные процедуры как можно ближе к привычным ребенку, например, при желании вы можете есть и спать в свое обычное семейное время. Если вы не можете следовать своему привычному распорядку дня, попробуйте создать новый режим для пребывания в больнице.
Принесите знакомые вещи из дома, чтобы помочь своему ребенку чувствовать себя в безопасности, например, любимый плед малыша или плюшевый медведь, если он у него есть.
Спросите заранее, можете ли вы держать ребенка на коленях во время процедур и тестов. Сохраняйте спокойствие и говорите с малышом мягко обнадеживающим голосом во время процедур и тестов, даже если ваш ребенок очень болен или расстроен.
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