Поддержка социального и эмоционального развития подростка

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Седлецкая Татьяна
Компания подростков. Фото: theidealist.ru
Будьте
образцом для подражания для формирования и поддержания позитивных отношений — со
своими друзьями, детьми, членами семьи и коллегами. Ваш ребенок будет учиться строить
отношения, в которых есть уважение, сопереживание и позитивные способы
разрешения конфликтов.
Познакомьтесь
с друзьями своего ребенка и пригласите их в свой дом. Это поможет вам поддерживать
связь с социальными отношениями вашего ребенка. Также вы поймете, насколько
важны друзья для чувства собственного достоинства ребенка. Если вас беспокоит
выбор друзей вашего подростка, предоставьте ему мягкое и последовательное руководство.
Слушайте
своего ребенка. Если ваш ребенок хочет поговорить, остановитесь и дайте ему возможность
полностью завладеть вашим вниманием. Если вы очень заняты, назовите ребенку определенное
время, когда сможете его выслушать. Уважайте чувства своего ребенка и пытайтесь
понять их перспективу. Например: "Похоже, ты чувствуешь себя опустошенным,
потому что не можешь пойти на вечеринку в четверг вечером".
Будьте
откровенны и открыты в своих чувствах. В частности, расскажите своему
ребенку, как вы себя чувствуете, когда он ведет себя определенным образом. Например:
"Я была очень рада, когда ты пригласил меня в школу". Это помогает подростку научиться
читать и реагировать на эмоции. Он также моделирует позитивные и конструктивные
способы общения с другими людьми.
Поговорите
с вашим ребенком о взаимоотношениях, сексе и сексуальности. Узнайте, что
знает ваш ребенок. Исправьте любую дезинформацию и дайте реальные факты.
Используйте беседу как шанс обсудить соответствующее сексуальное поведение и моральные
ценности. Обязательно дайте своему ребенку понять, что вы готовы говорить с ним
на любые, даже самые неловкие, темы.
Сосредоточьтесь на нефизическом. Подростки часто застенчивы и озабочены своим телом и внешностью. Поэтому укрепите позитивные аспекты социального и эмоционального развития вашего ребенка. Например, вы могли бы похвалить его за то, что он хороший друг, или за широкий круг интересов, или за то, что он хорошо учится в школе и так далее.
Ранее "Комментарии" писали, какие подростки реже страдают от депрессий.
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