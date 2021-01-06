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Поддержка социального и эмоционального развития подростка

Несколько советов, которые помогут вам поддержать социальное и эмоциональное развитие вашего ребенка в переходном возрасте

сегодня, 14:46
Автор:

Седлецкая Татьяна


Поддержка социального и эмоционального развития подростка

Компания подростков. Фото: theidealist.ru

Будьте образцом для подражания для формирования и поддержания позитивных отношений — со своими друзьями, детьми, членами семьи и коллегами. Ваш ребенок будет учиться строить отношения, в которых есть уважение, сопереживание и позитивные способы разрешения конфликтов.

Познакомьтесь с друзьями своего ребенка и пригласите их в свой дом. Это поможет вам поддерживать связь с социальными отношениями вашего ребенка. Также вы поймете, насколько важны друзья для чувства собственного достоинства ребенка. Если вас беспокоит выбор друзей вашего подростка, предоставьте ему мягкое и последовательное руководство.

Слушайте своего ребенка. Если ваш ребенок хочет поговорить, остановитесь и дайте ему возможность полностью завладеть вашим вниманием. Если вы очень заняты, назовите ребенку определенное время, когда сможете его выслушать. Уважайте чувства своего ребенка и пытайтесь понять их перспективу. Например: "Похоже, ты чувствуешь себя опустошенным, потому что не можешь пойти на вечеринку в четверг вечером".

Будьте откровенны и открыты в своих чувствах. В частности, расскажите своему ребенку, как вы себя чувствуете, когда он ведет себя определенным образом. Например: "Я была очень рада, когда ты пригласил меня в школу". Это помогает подростку научиться читать и реагировать на эмоции. Он также моделирует позитивные и конструктивные способы общения с другими людьми.

Поговорите с вашим ребенком о взаимоотношениях, сексе и сексуальности. Узнайте, что знает ваш ребенок. Исправьте любую дезинформацию и дайте реальные факты. Используйте беседу как шанс обсудить соответствующее сексуальное поведение и моральные ценности. Обязательно дайте своему ребенку понять, что вы готовы говорить с ним на любые, даже самые неловкие, темы.

Сосредоточьтесь на нефизическом. Подростки часто застенчивы и озабочены своим телом и внешностью. Поэтому укрепите позитивные аспекты социального и эмоционального развития вашего ребенка. Например, вы могли бы похвалить его за то, что он хороший друг, или за широкий круг интересов, или за то, что он хорошо учится в школе и так далее. 

Ранее "Комментарии" писали, какие подростки реже страдают от депрессий.





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Источник: https://www.parents.com/
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