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Почему у детей часто меняется настроение

Заразительно смеется, а через минуту уже горько плачет - как бороться с постоянно меняющимися эмоциями малышей

сегодня, 16:32
Автор:

Седлецкая Татьяна


Почему у детей часто меняется настроение

Фото: dezadaptatsia

Большинство эмоциональных взлетов и падений являются нормальной частью взросления, и очень важно ошибочно не принимать их за плохое поведение.

Дети не могут сообщать свои желания и потребности так, как им этого хочется

Для детей в возрасте от 1 до 3 лет мир является огромным и увлекательным местом, который к тому же постоянно меняется. Звучит здорово, но если учесть, что большинство малышей имеют рост менее 90 см, а их словарный запас составляет 20 слов, вы начнете понимать, как их может расстраивать жизнь.

У детей нет понятия времени

"Отсроченное удовлетворение" — это два слова, которые малыш еще долго не сможет понять. Ваш ребенок может знать, что он хочет пить, и может даже сказать вам об этом. Но когда пакетик сока не появляется перед ним через секунду, солнечный день может быстро стать пасмурным.  

​​У всех детей есть проблемы с эмоциями

У маленького ребенка очень мало практики в управлении своими постоянно меняющимися эмоциями и настроением, поэтому он часто испытывает чувство смятения. У маленьких детей еще нет логики и навыков рассуждения, чтобы выходить за пределы своего возмущения.  

Дети могут испытывать трудности с переходом от одной задачи к другой

Для адаптации к постоянно меняющемуся миру требуется много физической и умственной энергии, иногда ребенку очень сложно сконцентрироваться на определенной задаче. Важно понимать, что дети, которые очень сосредоточены на одном занятии, не могут мгновенно перестоится на другую деятельность. Такой переход сказывается даже на взрослой психике, не говоря уже про малышей.  

Малыши очень быстро устают

Некоторые малыши укладываются спать уже через три-четыре часа после утреннего пробуждения. Для вас не секрет, что усталые и голодные дети — капризные дети с плохим настроением. Правильно спланируйте режим вашего ребенка в зависимости от его возраста. 


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