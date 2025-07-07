Почему нидерландские дети самые счастливые: у родителей есть одно правило воспитания детей

Отчет ЮНИСЕФ за 2025 год признал нидерландских детей самыми счастливыми на планете. Секрет страны проявляется в простом, но глубоком принципе воспитания, заключающемся в доверии к детям и их самостоятельности.

В чем секрет счастья детей в Нидерландах. Фото из открытых источников

Американская школьница Гэри Мэри Фрэнсис из Южной Каролины провела некоторое время в Нидерландах и на основе своих наблюдений написала эссе, которое опубликовало издание CNN. В нем она описывает, как сильно отличается подход нидерландских родителей к воспитанию детей.

Дети с раннего возраста имеют свободу, которая кажется невероятной для многих других стран, в частности они сами ездят в школу на велосипедах, решают ежедневные задания без помощи взрослых и не боятся быть самостоятельными.

"Нидерландское отцовство заключается в воспитании самостоятельных детей", — объясняет Трейси, подруга Гэри Мэри, с которой она познакомилась в Нидерландах.

Родители в Нидерландах практикуют воспитание через доверие, они не контролируют каждый шаг своих детей, не оберегают их от каждой неудачи, а позволяют делать ошибки и учиться на них. И именно эта автономия делает детей более счастливыми.

В противоположность такому подходу, во многих странах распространено так называемое "гиперродительство", а в литературе появился термин "поколение снежинки", которое применяется к детям рожденным в 1990-х и начале 2000-х годов.

По исследованию Бостонского колледжа, именно гиперопека является одним из факторов, способствующих росту тревожности и депрессий среди подростков. Ограничение свободы, постоянный контроль и попытки обезопасить ребенка от каких-либо трудностей приводят к тому, что дети не умеют самостоятельно решать проблемы. Это подтверждает и наблюдение психологов, в частности, чрезмерная опека не только лишает ребенка опыта, но и может иметь черты психологического насилия. Его последствия проявляются во взрослом возрасте посредством зависимости, низкой самооценки, тревожности и недостатка инициативы.

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