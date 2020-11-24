kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 24.11.2020

BTC/USD

19147.76

ETH/USD

601.06

LTC/USD

88.84

НБУ 24.11.2020

USD/UAH

28.55

EUR/UAH

33.90

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Досуг дети Почему младенцы нуждаются в окулисте
commentss НОВОСТИ Все новости

Почему младенцы нуждаются в окулисте

Специалисты рекомендуют родителям обследовать своих младенцев в возрасте полугода. Это нужно для того, чтобы убедиться, что все функции зрения ребенка работают и развиваются своим чередом

сегодня, 14:53
Автор:

Седлецкая Татьяна


Почему младенцы нуждаются в окулисте

Фото: zastavki

С помощью скрининговой диагностики основных функций зрения офтальмологи-оптометристы могут получить много откликов просто глядя на глаза вашего ребенка, проверить координацию мышц, обнаружить какие-либо проблемы со здоровьем, и даже определить нуждается ли ваш малыш в очках. Ранний экзамен глаз — это отличный способ, чтобы понять, что развитие глаз ребенка на правильном пути.

Диагностика

Как правило, ваш ребенок будет сидеть у вас на коленях, в то время как оптик выполняет экзамен глаз, который может длиться от 15 минут до часа, в зависимости от того, используются ли глазные капли. Оптик будет проводить диагностику в трех основных направлениях — выравнивание мышц, здоровье глаз и предписания.

Во время процедуры врачи используют игрушку, которая вращается, чтобы увидеть, как глаза младенца двигаются. Глаза должны двигаться в том же направлении вместе, не поворачивая внутрь или наружу (такое состояние называется косоглазием).

Далее окулист будет использовать ретиноскоп, чтобы увидеть, как свет отражается в глазах. Различные линзы, расположенные в передней части глаза, реагируют и фокусируются, в то время как оптик наблюдает, как свет отражается в глазах, чтобы определить рецепт для ребенка.

Затем используется офтальмоскоп для проверки наличия каких-либо проблем со здоровьем глаза. В некоторых случаях оптик может закапать капли в глаза ребенка, чтобы расширить зрачки. Капли  вызывают чувствительность к свету, поэтому доктор рекомендует родителям принести пару детских солнцезащитных очков, чтобы защитить глаза  ребенка от солнца.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ