Почему младенцы нуждаются в окулисте

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Седлецкая Татьяна
Фото: zastavki
С помощью скрининговой диагностики основных функций
зрения офтальмологи-оптометристы могут получить много откликов просто глядя на
глаза вашего ребенка, проверить координацию мышц, обнаружить какие-либо
проблемы со здоровьем, и даже определить нуждается ли ваш малыш в очках. Ранний
экзамен глаз — это отличный способ, чтобы понять, что развитие глаз ребенка на
правильном пути.
Диагностика
Как правило, ваш ребенок будет сидеть у вас на коленях, в
то время как оптик выполняет экзамен глаз, который может длиться от 15 минут до
часа, в зависимости от того, используются ли глазные капли. Оптик будет
проводить диагностику в трех основных направлениях — выравнивание мышц,
здоровье глаз и предписания.
Во время процедуры врачи используют игрушку, которая
вращается, чтобы увидеть, как глаза младенца двигаются. Глаза должны двигаться
в том же направлении вместе, не поворачивая внутрь или наружу (такое состояние
называется косоглазием).
Далее окулист будет использовать ретиноскоп, чтобы
увидеть, как свет отражается в глазах. Различные линзы, расположенные в
передней части глаза, реагируют и фокусируются, в то время как оптик наблюдает,
как свет отражается в глазах, чтобы определить рецепт для ребенка.
Затем используется офтальмоскоп для проверки наличия каких-либо проблем со здоровьем глаза. В некоторых случаях оптик может закапать капли в глаза ребенка, чтобы расширить зрачки. Капли вызывают чувствительность к свету, поэтому доктор рекомендует родителям принести пару детских солнцезащитных очков, чтобы защитить глаза ребенка от солнца.
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