Почему младенцы нуждаются в окулисте

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С помощью скрининговой диагностики основных функций зрения офтальмологи-оптометристы могут получить много откликов просто глядя на глаза вашего ребенка, проверить координацию мышц, обнаружить какие-либо проблемы со здоровьем, и даже определить нуждается ли ваш малыш в очках. Ранний экзамен глаз — это отличный способ, чтобы понять, что развитие глаз ребенка на правильном пути.

Диагностика

Как правило, ваш ребенок будет сидеть у вас на коленях, в то время как оптик выполняет экзамен глаз, который может длиться от 15 минут до часа, в зависимости от того, используются ли глазные капли. Оптик будет проводить диагностику в трех основных направлениях — выравнивание мышц, здоровье глаз и предписания.

Во время процедуры врачи используют игрушку, которая вращается, чтобы увидеть, как глаза младенца двигаются. Глаза должны двигаться в том же направлении вместе, не поворачивая внутрь или наружу (такое состояние называется косоглазием).

Далее окулист будет использовать ретиноскоп, чтобы увидеть, как свет отражается в глазах. Различные линзы, расположенные в передней части глаза, реагируют и фокусируются, в то время как оптик наблюдает, как свет отражается в глазах, чтобы определить рецепт для ребенка.

Затем используется офтальмоскоп для проверки наличия каких-либо проблем со здоровьем глаза. В некоторых случаях оптик может закапать капли в глаза ребенка, чтобы расширить зрачки. Капли вызывают чувствительность к свету, поэтому доктор рекомендует родителям принести пару детских солнцезащитных очков, чтобы защитить глаза ребенка от солнца.

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