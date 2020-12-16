Почему малыш плохо себя ведет

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Даже самый уступчивый ребенок может проходить через периоды, когда он отказывается делать такие вещи, как сон, одеваться или кушать то, что дает ему мама. Дети в возрасте 3-4 лет проверяют границы допустимого поведения посредством действий, которые часто не радуют родителей. Это совершенно нормальный способ для детей реагировать на ситуации, которые им не нравятся.

Ложь

Дети в этом возрасте еще не понимают, почему нельзя говорить неправду. Дошкольники обычно прибегают к двум видам лжи – ложь для самосохранения и фантастическая выдумка. Первый вид лжи, например, отрицание того, что это он обрисовал обои, помогает ребенку избежать наказания. Что бы вы ни делали, не наказывайте ребенка за ложь. Фантазируя, ваш малыш может легко поверить в свою выдумку, поэтому урок о важности правды будет более эффективным, чем десятиминутный тайм-аут в этом возрасте.

Нытье и слезы

Нытье – выражение такого недовольства, как скука или голод. Кроме того, ваш дошкольник, вероятно, уже понял, что нытье — эффективный способ привлечь ваше внимание. Даже во время сильной истерики у ребенка, вам важно сохранять спокойствие.

Бросает вещи

Ваш ребенок может искренне хотеть увидеть, что происходит, когда он бросает Барби своей сестры в ванну, полную воды. Но дошкольники обычно бросают вещи во время приступов гнева, когда они расстроены или хотят привлечь ваше внимание. Малыши часто не осознают свои собственные силы и тот урон, который они могут нанести. Поэтому, если вы не хотите устанавливать пуленепробиваемое стекло перед шкафом с вашим фарфором, установите четкие правила о том, что можно бросить (мягкие шарики и подушки) и где (на дворе и в постели).

Говорит "нет"

Подготовьтесь к частым случаям неповиновения малыша, когда сталкиваетесь с этими ситуациями:

- время вставать или ложиться спать (дети чаще спорят, когда чувствуют себя уставшими);

- время приема пищи (так как малыш почти всегда должен оторваться от веселой деятельности, когда пришло время есть);

- встреча с новыми друзьями (любой незнакомый опыт может заставить некоторых детей волноваться);

- в торговом центре или на игровой площадке (когда вокруг ребенка много незнакомых людей, достопримечательностей и звуков, они редко бывают позитивно настроенными).

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