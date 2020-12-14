Ожоги: лечение и профилактика

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Первая помощь ребенку при ожоге

В первую очередь устраните ребенка от источника ожога. Если одежда ребенка горит, задушите пламя полотенцем, одеялом или любой другой вещью. Проверьте дыхание ребенка. Если он не дышит, попросите кого-нибудь позвонить в скорую помощь, пока вы делаете искусственное дыхание. Если вы наедине со своим ребенком, делайте ему искусственное дыхание в течение двух минут, затем позвоните в скорую помощь. Если ваш ребенок дышит, позвоните в неотложку или самостоятельно отвезите ребенка в ближайшее отделение. Поместите чистую стерильную ткань поверх пораженной области (если это возможно), но не пытайтесь самостоятельно лечить серьезные ожоги.



Лечение ожога в домашних условиях



Быстро охладите пораженную область, погрузив ее в прохладную воду или используя холодные компрессы в течение 10-15 минут. Высушите область чистым полотенцем и накройте стерильной повязкой. Если после ожога на коже появляются волдыри, нанесите антисептическую мазь и неплотно покройте область чистой повязкой. Никогда не пытайтесь лопнуть волдырь, так как это важная часть процесса заживления кожи. Не наносите на ожог масло, жир или лосьон! И не используйте лед, который может еще больше повредить кожу.

Химический ожог



Ожоги от щелочи, кислоты или других агрессивных химикатов внешне могут напоминать солнечный ожог. Удалите одежду вашего ребенка, разрезав ее ножницами (если это необходимо), чтобы не подвергать другие части тела химическому веществу. Промойте пораженные участки кожи прохладной проточной водой не менее 15 минут. Не наносите никаких лосьонов или мазей, просто оберните область сухой стерильной повязкой. Если химический ожог проник в кожу, вызвав ожог второй степени, отведите малыша к врачу. Также ребенку необходимо медицинское обследование, если пораженная область больше 5 сантиметров в диаметре, или ожог находится на лице, руках, ногах или в паховой области.



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