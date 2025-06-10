logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг дети Отец Маска раскрыл секрет, как "воспитать" гения
commentss НОВОСТИ Все новости

Отец Маска раскрыл секрет, как "воспитать" гения

Эррол Маск посоветовал "бить" детей для лучшего их воспитания.

сегодня, 10:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Отец самого богатого человека мира Илона Маска Эррол Маск приехал в Россию, где рассказал о своих правилах воспитания детей. По словам отца Илона Маска для того, чтобы вырасти гения нужно "много шлепать" ребенка.

Отец Маска раскрыл секрет, как "воспитать" гения

Эррол и Илон Маск. Фото: Reuters

79-летний Эррол Маск прилетел в Россию для участия в "Форуме будущего-2050", где пообщался с местными СМИ. Один из российских журналистов спросил отца Маска, как вырастить гения и может ли он поделиться своим секретом.

В ответ Эррол Маск засмеялся и ладонями издал звук, похожий на шлепки детей. После этого Маск-старший отметил необходимость строгого воспитания.

"Нужно много шлепать", — дал совет Эррол Маск по воспитанию гениев, которым считают Илона Маска.

Эррол Маск, отец Илона Маска, имеет семь детей от трех женщин. Его первый брак был с Мэй Маск (в девичестве Голдемен) в 1970 году. У них родилось трое детей: Илон, Кимбал и Тоска. Пара развелась в 1979 году. В своих мемуарах Мэй Маск описала брак как жестокий, утверждая, что Эррол был абьюзером.

Впоследствии Эррол женился второй раз на 25-летней Гайде Безуйденхаут. В этом браке у них родились две дочери: Александр и Аша Роуз.

В 2018 году стало известно, что Эррол Маск стал отцом ребенка от своей бывшей падчерицы Яны Безуйденхаут, которую знал с четырехлетнего возраста. Хотя он заявлял, что много лет не участвовал в жизни Яны, эти противоречивые отношения, как сообщается, повлекли за собой расстройство в его семье. Несмотря на это, позже у них родился второй ребенок.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что отец Илона Маска приехал в Москву и сделал заявление о Путине.

Также "Комментарии" писали о 14 детях Илоне Маске.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости