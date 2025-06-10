Отец Маска раскрыл секрет, как "воспитать" гения

Отец самого богатого человека мира Илона Маска Эррол Маск приехал в Россию, где рассказал о своих правилах воспитания детей. По словам отца Илона Маска для того, чтобы вырасти гения нужно "много шлепать" ребенка.

Эррол и Илон Маск. Фото: Reuters

79-летний Эррол Маск прилетел в Россию для участия в "Форуме будущего-2050", где пообщался с местными СМИ. Один из российских журналистов спросил отца Маска, как вырастить гения и может ли он поделиться своим секретом.

В ответ Эррол Маск засмеялся и ладонями издал звук, похожий на шлепки детей. После этого Маск-старший отметил необходимость строгого воспитания.

"Нужно много шлепать", — дал совет Эррол Маск по воспитанию гениев, которым считают Илона Маска.

Эррол Маск, отец Илона Маска, имеет семь детей от трех женщин. Его первый брак был с Мэй Маск (в девичестве Голдемен) в 1970 году. У них родилось трое детей: Илон, Кимбал и Тоска. Пара развелась в 1979 году. В своих мемуарах Мэй Маск описала брак как жестокий, утверждая, что Эррол был абьюзером.

Впоследствии Эррол женился второй раз на 25-летней Гайде Безуйденхаут. В этом браке у них родились две дочери: Александр и Аша Роуз.

В 2018 году стало известно, что Эррол Маск стал отцом ребенка от своей бывшей падчерицы Яны Безуйденхаут, которую знал с четырехлетнего возраста. Хотя он заявлял, что много лет не участвовал в жизни Яны, эти противоречивые отношения, как сообщается, повлекли за собой расстройство в его семье. Несмотря на это, позже у них родился второй ребенок.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что отец Илона Маска приехал в Москву и сделал заявление о Путине.

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