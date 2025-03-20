Названы самые популярные и редкие имена мальчиков и девочек в Киеве и области

Министерство юстиции обнародовало список самых распространенных и редких имен, которыми называли новорожденных в Киеве и Киевской области. Некоторые из них остаются неизменными фаворитами украинских родителей, в то время как другие имена детей удивляют своей оригинальностью.

Редкие и популярные имена мальчиков и девочек. Фото из открытых источников

Самые популярные имена мальчиков в Киеве и области

В Киеве самыми популярными именами для мальчиков стали:

— Матвей

— Марк

— Александр

— Артем

В Киевской области среди самых популярных имен для мальчиков лидируют:

- Тимофей

— Артем

— Марк

— Александр

Редкие имена для мальчиков в Киеве и области

Некоторые родители выбирали для своих сыновей менее традиционные имена. Среди редких имен для мальчиков в Киеве зафиксировано:

— Аквамарин

— Сириус

— Клим

— Султан

Редкие имена мальчиков в Киевской области:

— Алихан

— Левон

— Теофил

— Эльш

Самые популярные имена для девочек в Киеве и области

В Киеве самыми популярными именами для девочек стали:

— София

— Соломия

— Ева

— Мария

В Киевской области рейтинг популярных имен для девочек несколько отличается. Здесь чаще всего выбирали такие имена девушек:

- Соломия

— Мария

— Мия

— Дарья

Редкие имена для девочек в Киеве и Киевской области

Кроме классических имен, в Киеве также выбирали уникальные имена для девочек:

— Квитка

— Ирма

— Янголя

— Вирляна

Редкие имена для девочек в Киевской области:

— Хрусталина

— Калина

— Мадина

— Мелисса

Ранее портал "Комментарии" писали о пяти украинских именах для девочек, которые незаслуженно забыты.

Также "Комментарии" писали о самых популярных и редких именах детей во Львовской области.