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Названы самые популярные и редкие имена мальчиков и девочек в Киеве и области

Какие имена детей самые популярные и редкие были в 2024 году в Киеве и в Киевской области.

сегодня, 10:30
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Автор:
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Slava Kot

Министерство юстиции обнародовало список самых распространенных и редких имен, которыми называли новорожденных в Киеве и Киевской области. Некоторые из них остаются неизменными фаворитами украинских родителей, в то время как другие имена детей удивляют своей оригинальностью.

Названы самые популярные и редкие имена мальчиков и девочек в Киеве и области

Редкие и популярные имена мальчиков и девочек. Фото из открытых источников

Самые популярные имена мальчиков в Киеве и области

В Киеве самыми популярными именами для мальчиков стали:

  • — Матвей
  • — Марк
  • — Александр
  • — Артем

В Киевской области среди самых популярных имен для мальчиков лидируют:

  • - Тимофей
  • — Артем
  • — Марк
  • — Александр

Редкие имена для мальчиков в Киеве и области

Некоторые родители выбирали для своих сыновей менее традиционные имена. Среди редких имен для мальчиков в Киеве зафиксировано:

  • — Аквамарин
  • — Сириус
  • — Клим
  • — Султан

Редкие имена мальчиков в Киевской области:

  • — Алихан
  • — Левон
  • — Теофил
  • — Эльш

Самые популярные имена для девочек в Киеве и области

В Киеве самыми популярными именами для девочек стали:

  • — София
  • — Соломия
  • — Ева
  • — Мария

В Киевской области рейтинг популярных имен для девочек несколько отличается. Здесь чаще всего выбирали такие имена девушек:

  • - Соломия
  • — Мария
  • — Мия
  • — Дарья

Редкие имена для девочек в Киеве и Киевской области

Кроме классических имен, в Киеве также выбирали уникальные имена для девочек:

  • — Квитка
  • — Ирма
  • — Янголя
  • — Вирляна

Редкие имена для девочек в Киевской области:

  • — Хрусталина
  • — Калина
  • — Мадина
  • — Мелисса

Ранее портал "Комментарии" писали о пяти украинских именах для девочек, которые незаслуженно забыты.

Также "Комментарии" писали о самых популярных и редких именах детей во Львовской области.



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Источник: https://www.facebook.com/share/p/18M8sPkAeg/
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