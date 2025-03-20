Названы самые популярные и редкие имена мальчиков и девочек в Киеве и области

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Slava Kot
Министерство юстиции обнародовало список самых распространенных и редких имен, которыми называли новорожденных в Киеве и Киевской области. Некоторые из них остаются неизменными фаворитами украинских родителей, в то время как другие имена детей удивляют своей оригинальностью.
Редкие и популярные имена мальчиков и девочек. Фото из открытых источников
В Киеве самыми популярными именами для мальчиков стали:
В Киевской области среди самых популярных имен для мальчиков лидируют:
Некоторые родители выбирали для своих сыновей менее традиционные имена. Среди редких имен для мальчиков в Киеве зафиксировано:
Редкие имена мальчиков в Киевской области:
В Киеве самыми популярными именами для девочек стали:
В Киевской области рейтинг популярных имен для девочек несколько отличается. Здесь чаще всего выбирали такие имена девушек:
Кроме классических имен, в Киеве также выбирали уникальные имена для девочек:
Редкие имена для девочек в Киевской области:
Ранее портал "Комментарии" писали о пяти украинских именах для девочек, которые незаслуженно забыты.
Также "Комментарии" писали о самых популярных и редких именах детей во Львовской области.
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