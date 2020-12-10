Может ли ваш ребенок быть моделью

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Сделать фото вашего ребенка

Ваш первый контакт с модельным агентством происходит по почте. Необходимо отправить два или три цветных снимка вашего ребенка (в том числе портрет и в полный рост) и краткое письмо с указанием вашего интереса. Это не должны быть профессиональные кадры, вы можете сделать фото самостоятельно. Хорошее агентство обязательно ответит вам в течение нескольких недель либо письмом с вежливым отказом, либо приглашением на встречу для вас и вашего ребенка.

Держитесь подальше от жульничества

Иногда бывает трудно определить теневой бизнес, но эксперты сходятся в одном мнении: подозрительно, если агентство или частное лицо просит деньги авансом! Большинство авторитетных агентств не собирают плату до того, пока ребенок не выполнил работу. Еще одна хитрость, которой следует остерегаться: ненадежные агентства могут просить вас вложить деньги в видео или модные фотографии вашего ребенка, которые (как они утверждают) будут рассылать потенциальным клиентам.

Будьте реалистичной

Вы можете воображать себе миллионы, которые будет зарабатывать ваш малыш в качестве модели, но это редко бывает. Например, за 3-4 дефиле на модном показе ребенок может заработать от 50$ до 100$. Но, конечно же, достижения ребенка в любой сфере – это результат кропотливой работы не только наставников и педагогов, но и родителей.

Не принимайте отказ близко к сердцу

Если вы определили своему ребенку карьеру модели, подготовьте себя и его к тому, что рано или поздно вы столкнетесь с отказом. Это может произойти сразу после того, как вы отправите письмо с фотографиями в агентство или позже — на собеседовании с потенциальными заказчиками. Ваш ребенок может просто носить неподходящий для заказчика размер одежды или даже быть слишком хорошеньким для их требований. По крайней мере, у вашего малыша всегда есть тот, кто считает его совершенством — это вы!

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