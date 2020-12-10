Может ли ваш ребенок быть моделью

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МЕНЮ
Седлецкая Татьяна
Фото: newbusiness
Сделать
фото вашего ребенка
Ваш первый контакт с модельным агентством происходит по почте.
Необходимо отправить два или три цветных снимка вашего ребенка (в том числе портрет
и в полный рост) и краткое письмо с указанием вашего интереса. Это не должны
быть профессиональные кадры, вы можете сделать фото самостоятельно. Хорошее
агентство обязательно ответит вам в течение нескольких недель либо письмом с
вежливым отказом, либо приглашением на встречу для вас и вашего ребенка.
Держитесь
подальше от жульничества
Иногда бывает трудно определить теневой бизнес, но
эксперты сходятся в одном мнении: подозрительно, если
агентство или частное лицо просит деньги авансом! Большинство авторитетных
агентств не собирают плату до того, пока ребенок не выполнил работу. Еще одна
хитрость, которой следует остерегаться: ненадежные агентства могут просить вас
вложить деньги в видео или модные фотографии вашего ребенка, которые (как они
утверждают) будут рассылать потенциальным клиентам.
Будьте
реалистичной
Вы можете воображать себе миллионы, которые будет
зарабатывать ваш малыш в качестве модели, но это редко бывает. Например, за 3-4
дефиле на модном показе ребенок может заработать от 50$ до 100$. Но, конечно
же, достижения ребенка в любой сфере – это результат кропотливой работы не
только наставников и педагогов, но и родителей.
Не
принимайте отказ близко к сердцу
Если вы определили своему ребенку карьеру модели,
подготовьте себя и его к тому, что рано или поздно вы столкнетесь с отказом. Это
может произойти сразу после того, как вы отправите письмо с фотографиями в
агентство или позже — на собеседовании с потенциальными заказчиками. Ваш
ребенок может просто носить неподходящий для заказчика размер одежды или даже
быть слишком хорошеньким для их требований. По крайней мере, у вашего малыша
всегда есть тот, кто считает его совершенством — это вы!
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