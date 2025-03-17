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Миролюб и Джавелина: Минюст рассказал, как патриотически называют детей во время войны

Во время войны младенцам часто дают имена, связанные с военной техникой, отметили в Минюсте

сегодня, 13:25
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Ткачик Олеся

В Минюсте рассказали, как украинцы называют своих детей во время войны. Там добавляют, что часто эти имена связаны с техникой и символами сопротивления. Например, среди мальчиков зарегистрированы такие имена как Миролюб – имя, отражающее стремление к миру, столь желаемого в нынешние времена или Ян-Джавелин – отсылка к противотанковому ракетному комплексу Javelin.

Миролюб и Джавелина: Минюст рассказал, как патриотически называют детей во время войны

Имена для детей

Также в Минюсте зарегистрировано такое имя, как Артур-Байрактар – сочетание имени и названия турецкого беспилотника Bayraktar, сыгравшего значительную роль в обороне Украины.

Впрочем, в министерстве юстиции отмечают, что патриотические имена, связанные с войной, также дают и девочкам. К примеру, в Украине живут Джавелина, Аделина-Джавелина, Джавелина-Дидем.

А еще, говорят в Минюсте, среди украинских очень популярно имя Стефания. Оно приобрело особую популярность после победы группы Kalush Orchestra на Евровидении-2022 с одноименной песней.

Также в Украине называют мальчиков такими редкими именами как Тристан, Ихан, Умар, Тахир, Алиджан, Тенгиз, Ольгерт, Чиприан, Эскиндер, Натанаил.

Дают редкие имена и девочкам. Среди них Джасмин, Яснарада, Квитка, Глафира, Дара, Нана, Барбара, Сладислава, Ляля, Мэри-Михайлина.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в 2023 году украинцы, в частности жители Киева, продолжили ошеломлять мир своими нестандартными выборами имен для своих детей. Это часто было обусловлено историческими событиями, влиянием выдающихся личностей, популярностью некоторых предметов и технологий. Также наблюдалось возрождение старинных имен среди новорожденных.




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