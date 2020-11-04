«Мама, купи!» или как делать покупки с детьми

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Важно понимать, что сотни тысяч долларов были потрачены на упаковку и рекламу товаров, представленных в каждом магазине. Поэтому, когда вы идете в супермаркет, конечно же, ребенку всего хочется – все вкусно, все красиво упаковано и лежит на самом видном месте – ну как возможно устоять перед огромной мировой машиной, которая работала на то, чтобы это захотелось купить?

Если можете купить игрушку – покупайте

Когда ребенок просит купить игрушку в магазине, первое, о чем вы должны подумать – позволяет ли ваш бюджет купить ее или нет? "Если вы можете купить то, что просит ребенок – купите, не откладывайте приобретение игрушки на потом, - говорит психолог, — это спонтанное решение подарит вам и малышу массу удовольствия и хорошего настроения". Многие мамы считают, что если потакать всем прихотям малыша в магазине – это его избалует. Но это не совсем так. У взрослого человека часто возникает желание побаловать себя чем-то – такие же желания присущи и маленьким детям.

Если нет возможности купить – скажите об этом

Если у вас нет возможности купить ребенку то, что он просит, скажите ему об этом честно, ничего не приукрашая.

1. Нет денег, но вы не против – купите позже. Откройте кошелек и покажите его ребенку со словами: "Смотри, сейчас у меня нет денег на эту игрушку, но я хочу тебе ее купить. Давай вернемся за ней завтра / вечером / через час?". Если вы всегда выполняете сказанное ребенку обещание, то у него не будет причин закатывать истерику, так как будет уверен, что вы купите ему эту игрушку.

2. Против по идейным соображениям – держите линию. Бывают ситуации, когда вы против покупки по каким-либо идейным соображениям (например, вы считаете, что мобильный телефон нужен ребенку не ранее 8 лет). Постарайтесь объяснить малышу свою позицию, сказав, что не планируете до такого-то времени покупать ему эту вещь, и держите эту линию все время. Очень важно не зародить в ребенке ожидание и надежду.

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