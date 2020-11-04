«Мама, купи!» или как делать покупки с детьми

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Седлецкая Татьяна
Фото: ipsyholog.ru
Важно понимать, что сотни тысяч долларов были потрачены
на упаковку и рекламу товаров, представленных в каждом магазине. Поэтому, когда
вы идете в супермаркет, конечно же, ребенку всего хочется – все вкусно, все
красиво упаковано и лежит на самом видном месте – ну как возможно устоять перед
огромной мировой машиной, которая работала на то, чтобы это захотелось купить?
Если
можете купить игрушку – покупайте
Когда ребенок просит купить игрушку в магазине, первое, о
чем вы должны подумать – позволяет ли ваш бюджет купить ее или нет? "Если вы можете купить то, что просит
ребенок – купите, не откладывайте приобретение игрушки на потом, - говорит
психолог, — это спонтанное решение
подарит вам и малышу массу удовольствия и хорошего настроения". Многие мамы
считают, что если потакать всем прихотям малыша в магазине – это его избалует.
Но это не совсем так. У взрослого человека часто возникает желание побаловать
себя чем-то – такие же желания присущи и маленьким детям.
Если
нет возможности купить – скажите об этом
Если у вас нет возможности купить ребенку то, что он
просит, скажите ему об этом честно, ничего не приукрашая.
1.
Нет денег, но вы не против – купите позже. Откройте
кошелек и покажите его ребенку со словами: "Смотри, сейчас у меня нет денег на
эту игрушку, но я хочу тебе ее купить. Давай вернемся за ней завтра / вечером /
через час?". Если вы всегда выполняете сказанное ребенку обещание, то у него не
будет причин закатывать истерику, так как будет уверен, что вы купите ему эту
игрушку.
2.
Против по идейным соображениям – держите линию. Бывают
ситуации, когда вы против покупки по каким-либо идейным соображениям (например,
вы считаете, что мобильный телефон нужен ребенку не ранее 8 лет). Постарайтесь
объяснить малышу свою позицию, сказав, что не планируете до такого-то времени покупать
ему эту вещь, и держите эту линию все время. Очень важно не зародить в ребенке
ожидание и надежду.
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