10 нелепых вещей, в которые мы верили в детстве

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Slava Kot
В детстве воображение и небольшая часть страха создавали целые миры, казавшиеся нам безоговорочной правдой, где мягкие игрушки оживали, а обычные арбузные семена могли прорасти внутри живота. Сегодня эти убеждения кажутся смешными, но каждый из нас во что-то подобное верил, когда был ребенком. Портал "Комментарии" собрал 10 самых абсурдных вещей, которые мы считали правдой в детстве.
Детские мифы и страхи. Фото из открытых источников
Кажется, что все дети имели одну универсальную стратегию выживания: если укрыться одеялом, монстры из-под кровати не смогут тебя достать. Эта "магия" почему-то исчезала, когда мы взрослели, но чувство безопасности под одеялом до сих пор знакомо каждому.
Взрослые пугали нас, что если проглотить семена арбуза, они прорастут внутри. Мы представляли, как в животе начинают расти стебли, и паниковали. Теперь, зная основы биологии, это кажется смешным, но тогда страх был реальным.
В детстве мы верили, что взрослые знают ответы на все вопросы и никогда не ошибаются. А потом повзрослели и поняли, что часто они просто импровизировали.
Идея, что любимый мишка или зайка становится живым, как только мы закрываем глаза, была чрезвычайно популярной.
Сколько раз родители говорили нам не косить глаза, потому что они такими и останутся? Страшный прогноз заставлял нас быстро прекращать этот эксперимент.
Многие дети считали, что наступив на трещину, можно навлечь несчастье. Это создавало настоящую игру, в которой нужно было перепрыгивать все линии на дороге, словно это ловушки.
Сливное отверстие казалось опасным порталом, способным затащить кого-либо в неизвестный темный мир. Особенно пугало, когда вода вливалась туда со свистом.
Еще один страх, связанный с сантехникой, это когда нажать слив, пока сидишь на унитазе, тебя засосет в водоворот канализации. И хотя это звучит смешно, многие дети предпочитали вставать заранее, чтобы не рисковать.
Некоторые верили, что за ними постоянно следят невидимые камеры, фиксирующие каждый их шаг. Было ли это влияние "Шоу Трумэна" или просто детская паранойя – неизвестно, но иногда мы действительно пытались "хорошо вести себя" для этой воображаемой аудитории.
Один из самых нелепых страхов – вера в то, что от чрезмерных усилий пупок может развязаться, и все, что внутри, выпадет наружу.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о вещах, которые были названы в честь изобретших людей, однако большинство этого не знает.
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