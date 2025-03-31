10 нелепых вещей, в которые мы верили в детстве

В детстве воображение и небольшая часть страха создавали целые миры, казавшиеся нам безоговорочной правдой, где мягкие игрушки оживали, а обычные арбузные семена могли прорасти внутри живота. Сегодня эти убеждения кажутся смешными, но каждый из нас во что-то подобное верил, когда был ребенком. Портал "Комментарии" собрал 10 самых абсурдных вещей, которые мы считали правдой в детстве.

Детские мифы и страхи. Фото из открытых источников

1. Одеяло – это твоя магическая броня

Кажется, что все дети имели одну универсальную стратегию выживания: если укрыться одеялом, монстры из-под кровати не смогут тебя достать. Эта "магия" почему-то исчезала, когда мы взрослели, но чувство безопасности под одеялом до сих пор знакомо каждому.

2. Семена арбуза прорастут в желудке

Взрослые пугали нас, что если проглотить семена арбуза, они прорастут внутри. Мы представляли, как в животе начинают расти стебли, и паниковали. Теперь, зная основы биологии, это кажется смешным, но тогда страх был реальным.

3. Взрослые всегда правы

В детстве мы верили, что взрослые знают ответы на все вопросы и никогда не ошибаются. А потом повзрослели и поняли, что часто они просто импровизировали.

4. Мягкие игрушки оживают, когда ты не смотришь

Идея, что любимый мишка или зайка становится живым, как только мы закрываем глаза, была чрезвычайно популярной.

5. Если косишь глаза, то они останутся так навсегда

Сколько раз родители говорили нам не косить глаза, потому что они такими и останутся? Страшный прогноз заставлял нас быстро прекращать этот эксперимент.

6. Наступать на линии или трещины на тротуаре опасно

Многие дети считали, что наступив на трещину, можно навлечь несчастье. Это создавало настоящую игру, в которой нужно было перепрыгивать все линии на дороге, словно это ловушки.

7. Ванна может засосать тебя в канализацию

Сливное отверстие казалось опасным порталом, способным затащить кого-либо в неизвестный темный мир. Особенно пугало, когда вода вливалась туда со свистом.

8. Спускать воду в унитазе, сидя на нем было опасно

Еще один страх, связанный с сантехникой, это когда нажать слив, пока сидишь на унитазе, тебя засосет в водоворот канализации. И хотя это звучит смешно, многие дети предпочитали вставать заранее, чтобы не рисковать.

9. Вся твоя жизнь записывается на невидимую камеру

Некоторые верили, что за ними постоянно следят невидимые камеры, фиксирующие каждый их шаг. Было ли это влияние "Шоу Трумэна" или просто детская паранойя – неизвестно, но иногда мы действительно пытались "хорошо вести себя" для этой воображаемой аудитории.

10. Если поднять что-то тяжелое, может развязаться пупок

Один из самых нелепых страхов – вера в то, что от чрезмерных усилий пупок может развязаться, и все, что внутри, выпадет наружу.

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