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Главная Новости Досуг дети 5 способов, которые помогут сохранить психическое здоровье
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5 способов, которые помогут сохранить психическое здоровье

Когда вы начинаете страдать от родительского выгорания, пришло время сделать настоящий перерыв и посвятить время только себе. Мы спросили мам, что они делают, чтобы расслабиться и вновь зарядиться энергией

сегодня, 15:30
Автор:

Седлецкая Татьяна


5 способов, которые помогут сохранить психическое здоровье

Фото: the-pled.ru

Женские радости

Маникюр, педикюр, массаж, уход за лицом или новая прическа. В таком времяпрепровождении есть много преимуществ — вы не только будете выглядеть и чувствовать себя лучше, но в течение некоторого времени вы можете наслаждаться тем, что кто-то заботится о вас.

"Взрослый" разговор по душам

Ужин или пикник с подругами обеспечит вам перемену темпа, новую перспективу, свежий опыт и взрослую беседу. Заведите новые знакомства среди мамочек. Случается, что с выходом в декрет круг общения у мам резко сужается. Но вы можете найти новых друзей среди мамочекв компании всегда веселее и проще, даже на обычной прогулке!

Здоровые развлечения

Пешая прогулка на свежем воздухе, велосипедная прогулка по пустынной улице, пробежка по пляжу — только некоторые варианты здоровых развлечений. Выберите любимое занятие, которое вытащит вас из повседневной жизни в другое измерение.

Вазончики-цветочки

Садоводство, как говорят эксперты, питает не только растения, но и людей. Свежий воздух, физические упражнения и наблюдение за вашим цветущим садом – обеспечивают чувство выполненного долга, когда остальная часть вашей жизни кажется погрязшей под грудой грязной посуды и белья. Попробуйте посадить пару растений — вы быстро поймете, насколько это  занятие расслабляет

Хобби для души 

Как известно, новое занятие способствует развитию – мозг начинает в целом работать лучше, когда ему нужно освоить какой-то навык. Здесь очень много вариантов, например, вам всегда пригодится умение кроить, шить и вязать. Выбор для творчества – просто огромный, магазины рукоделия предлагают широкий ассортимент всех необходимых материалов и аксессуаров, осталось только сделать правильный выбор и начинать творить – петелька за петелькой!


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