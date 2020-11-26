5 способов, которые помогут сохранить психическое здоровье

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МЕНЮ
Седлецкая Татьяна
Фото: the-pled.ru
Женские
радости
Маникюр, педикюр, массаж, уход за лицом или новая прическа.
В таком времяпрепровождении есть много преимуществ — вы не только будете
выглядеть и чувствовать себя лучше, но в течение некоторого времени вы можете наслаждаться
тем, что кто-то заботится о вас.
"Взрослый"
разговор по душам
Ужин или пикник с подругами обеспечит вам перемену темпа,
новую перспективу, свежий опыт и взрослую беседу. Заведите новые знакомства
среди мамочек. Случается, что с выходом в декрет круг общения у мам резко
сужается. Но вы можете найти новых друзей среди мамочек — в компании всегда веселее и проще, даже на обычной
прогулке!
Здоровые
развлечения
Пешая прогулка на свежем воздухе, велосипедная прогулка
по пустынной улице, пробежка по пляжу — только некоторые варианты здоровых
развлечений. Выберите любимое занятие, которое вытащит вас из повседневной
жизни в другое измерение.
Вазончики-цветочки
Садоводство, как говорят эксперты, питает не только
растения, но и людей. Свежий воздух, физические упражнения и наблюдение за
вашим цветущим садом – обеспечивают чувство выполненного долга, когда остальная
часть вашей жизни кажется погрязшей под грудой грязной посуды и белья.
Попробуйте посадить пару растений — вы быстро поймете, насколько это занятие расслабляет
Хобби
для души
Как известно, новое занятие способствует развитию – мозг
начинает в целом работать лучше, когда ему нужно освоить какой-то навык. Здесь
очень много вариантов, например, вам всегда пригодится умение кроить, шить и
вязать. Выбор для творчества – просто огромный, магазины рукоделия предлагают
широкий ассортимент всех необходимых материалов и аксессуаров, осталось только
сделать правильный выбор и начинать творить – петелька за петелькой!
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