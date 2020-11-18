4 способа полюбить чтение

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Детский сад и первый класс школы закладывают основу тому, как дети будут чувствовать книгу и относиться к ней на протяжении всей своей жизни. Очень важно не просто научить детей читать, а сделать так, чтобы им нравилось это делать.

Буквы и звуки

Маленькие читатели в первую очередь должны закрепить понятие, что буквы являются символами, произнося которые мы получаем звуки. Хороший способ укрепить эту идею в сознании малыша, начать с наиболее знакомого для него слова среди всех – имени вашего ребенка. Предложите ребенку найти вещи в квартире или на улице во время прогулки, которые начинаются с той же буквы, что и его имя.

О чем вы читаете?

Когда вы вдвоем читаете книгу, например перед сном, помогите ребенку следить за сюжетом и найти смысл. Перед тем как начать читать историю, попросите ребенка рассмотреть иллюстрации в книге, задавая ему вопросы, чтобы заинтриговать малыша: "Как ты думаешь, о чем будет история?", "Как ты думаешь, что будет делать персонаж?" Такие вопросы помогают детям предсказать историю по иллюстрациям.

Новые слова

Найдите книги, которые могут предложить уникальные слова. Поэзия, классические сказки и научная литература – кладезь лексики. Когда вы сталкиваетесь с особенно необычным словом, останавливайтесь на несколько секунд, но не нагружайте малыша большим количеством посторонних слов, чтобы он не упустил нить истории, которую вы читаете – вместо этого вернитесь к ним после того, как вы закончили читать книгу.

Читаем вслух

Дети должны уметь читать и молча, и вслух. Если ваш ребенок беспокоится, когда читает вам вслух, пусть прочтет текст в устройство записи, а затем воспроизведет запись для себя или младшего брата. Исследование, проведенное в Университете Калифорнии, показало, что детки, которые читают вслух своей собаке, улучшают навыки чтения на 12 % в течение десяти недель. Другая удивительная помощь — аудиокниги, которые усиливают восприятие потока слов. Эксперты заметили, что прослушивание аудиокниг детьми на протяжении нескольких месяцев подряд способно значительно улучшить их способность читать вслух.

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