4 способа полюбить чтение

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Седлецкая Татьяна
Фото: chitalochka
Детский сад и первый класс школы закладывают основу тому,
как дети будут чувствовать книгу и относиться к ней на протяжении всей своей
жизни. Очень важно не просто научить детей читать, а сделать так, чтобы им
нравилось это делать.
Буквы
и звуки
Маленькие читатели в первую очередь должны закрепить
понятие, что буквы являются символами, произнося которые мы получаем звуки. Хороший
способ укрепить эту идею в сознании малыша, начать с наиболее знакомого для
него слова среди всех – имени вашего ребенка. Предложите ребенку найти вещи в
квартире или на улице во время прогулки, которые начинаются с той же буквы, что
и его имя.
О
чем вы читаете?
Когда вы вдвоем читаете книгу, например перед сном,
помогите ребенку следить за сюжетом и найти смысл. Перед тем как начать читать
историю, попросите ребенка рассмотреть иллюстрации в книге, задавая ему вопросы,
чтобы заинтриговать малыша: "Как ты думаешь, о чем будет история?", "Как ты
думаешь, что будет делать персонаж?" Такие вопросы помогают детям предсказать
историю по иллюстрациям.
Новые
слова
Найдите книги, которые могут предложить уникальные слова.
Поэзия, классические сказки и научная литература – кладезь лексики. Когда вы
сталкиваетесь с особенно необычным словом, останавливайтесь на несколько секунд,
но не нагружайте малыша большим количеством посторонних слов, чтобы он не
упустил нить истории, которую вы читаете – вместо этого вернитесь к ним после
того, как вы закончили читать книгу.
Читаем
вслух
Дети должны уметь читать и молча, и вслух. Если ваш
ребенок беспокоится, когда читает вам вслух, пусть прочтет текст в устройство
записи, а затем воспроизведет запись для себя или младшего брата. Исследование,
проведенное в Университете Калифорнии, показало, что детки, которые читают вслух
своей собаке, улучшают навыки чтения на 12 % в течение десяти недель. Другая удивительная
помощь — аудиокниги, которые усиливают восприятие потока слов. Эксперты
заметили, что прослушивание аудиокниг детьми на протяжении нескольких месяцев
подряд способно значительно улучшить их способность читать вслух.
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