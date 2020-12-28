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Главная Новости Досуг дети 5 потрясающих причин любить детей дошкольного возраста
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5 потрясающих причин любить детей дошкольного возраста

Вы будете поражены этими замечательными новыми вещами, которые ваш ребенок может сказать и сделать

сегодня, 15:01
Автор:

Седлецкая Татьяна


5 потрясающих причин любить детей дошкольного возраста

Фото: msevgeniya

Возраст 3 и 4 года приносит захватывающие этапы развития, которые превращают вашего малыша в одного из самых привлекательных, самых смешных и умных детей, которых вы когда-либо встречали. Ваш ребенок становится более выразительным, независимым и заботливым человеком прямо на ваших глазах.  

Они говорят остроумные вещи

Дети проходят через взрыв вербальных навыков в возрасте от 3 до 5 лет. В то время как 2-летний ребенок, как правило, использует примитивный способ общаться, дошкольники начинают говорить полными предложениями, способны лучше описать свои чувства, ответить на вопросы более уместно, использовать новые слова, и говорить вещи по-настоящему смешно.

Они приобретают новые навыки

Моторные навыки малыша быстро развиваются в этом возрасте. Дети в 3 года обычно уже могут самостоятельно застегивать одежду, мыть руки, есть с помощью ложки. Ваш дошкольник становится все более самодостаточным в различных формах. Дети в 3-4 года могут собрать свои игрушки, сложить вещи в корзинку, и помочь убрать тарелки с обеденного стола.

Они могут настроиться на чувства других

В этом возрасте ваш дошкольник становится лучшим слушателем, он остро реагирует на чужие слезы, пытается утешить ближнего, и активно выступает против несправедливости.

Они хотят учиться

Дети в 3 и 4 года постоянно задают вопросы и впитывают новую информацию. Вопрос "Почему?" является основным на данном этапе развития – это их метод построения базы знаний об окружающем мире и способ обучения.  

Они становятся более самостоятельными

Если ранее вы постоянно переживали слезные прощания с ребенком, для вас есть хорошие новости: более легкое расставание с мамой — еще одно преимущество этого возраста. Дошкольникам становятся все более комфортно вдали от своих родителей — это связано с тем, что ребенок в возрасте 3-4 лет начинает понимать такие абстрактные понятия как время. Когда ваш малыш понимает, что вы скоро вернетесь, он способен сказать вам "Пока" более легко. 


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