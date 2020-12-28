5 потрясающих причин любить детей дошкольного возраста

Язык
Coinspot 28.12.2020
BTC/USD
27178.73
ETH/USD
726.06
LTC/USD
135.02
НБУ 28.12.2020
USD/UAH
28.41
EUR/UAH
34.75
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Седлецкая Татьяна
Фото: msevgeniya
Возраст 3 и 4 года приносит захватывающие этапы развития, которые
превращают вашего малыша в одного из самых привлекательных, самых смешных и
умных детей, которых вы когда-либо встречали. Ваш ребенок становится более
выразительным, независимым и заботливым человеком прямо на ваших глазах.
Они говорят
остроумные вещи
Дети проходят через взрыв вербальных навыков в возрасте от 3 до 5 лет. В то
время как 2-летний ребенок, как правило, использует примитивный способ
общаться, дошкольники начинают говорить полными предложениями, способны лучше
описать свои чувства, ответить на вопросы более уместно, использовать новые
слова, и говорить вещи по-настоящему смешно.
Они приобретают
новые навыки
Моторные навыки малыша быстро развиваются в этом
возрасте. Дети в 3 года обычно уже могут самостоятельно застегивать одежду, мыть
руки, есть с помощью ложки. Ваш дошкольник становится все более самодостаточным
в различных формах. Дети в 3-4 года могут собрать свои игрушки, сложить вещи в корзинку,
и помочь убрать тарелки с обеденного стола.
Они могут настроиться на чувства других
В этом возрасте ваш дошкольник становится лучшим слушателем, он остро
реагирует на чужие слезы, пытается утешить ближнего, и активно выступает против
несправедливости.
Они хотят учиться
Дети в 3 и 4 года постоянно задают вопросы и впитывают новую информацию. Вопрос
"Почему?" является основным на данном этапе развития – это их метод построения
базы знаний об окружающем мире и способ обучения.
Они становятся более
самостоятельными
Если ранее вы постоянно переживали слезные прощания с ребенком, для вас
есть хорошие новости: более легкое расставание с мамой — еще одно преимущество
этого возраста. Дошкольникам становятся все более комфортно вдали от своих
родителей — это связано с тем, что ребенок в возрасте 3-4 лет начинает понимать
такие абстрактные понятия как время. Когда ваш малыш понимает, что вы скоро вернетесь,
он способен сказать вам "Пока" более легко.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости