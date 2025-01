3 большие лжи, которые следует перестать говорить детям и себе

Современное воспитание часто сопровождается благими намерениями, но и ошибками, которые формируют поколение детей, не готовых к реалиям взрослой жизни. Авторитетный социальный психолог Джонатан Гайдт вместе с журналистом Грегом Лукьяноффом в своей книге The Coddling of the American Mind развенчали три ключевых мифа, влияющих на развитие детей.

3 опасных мифа о воспитании детей. Фото из открытых источников

Неправда №1: "Что вас не убивает, делает вас слабее"

Популярное мнение о том, что дети не должны стоять перед трудностями, превратилась в тенденцию чрезмерной защиты. Родители стремятся уберечь ребенка от малейшей "травмы", забывая, что устойчивость развивается только из-за вызовов. Таким образом, по мнению социального психолога Джонатана Гайдта образовалась популярная неправда, "что вас не убивает, делает вас слабее" которая является полным изменением концепции: "что вас не убивает, делает вас сильнее".

Гайдт подчеркивает: дети не хрупкие, они — "антихрупкие". Как мышцы нуждаются в физической нагрузке, а иммунитет – контакту с патогенами, так и психика укрепляется из-за разрешения сложных ситуаций. Защищая детей от конфликтов и стресса, мы лишаем их шанса научиться справляться с реальностью.

"Чрезмерно защищая наших детей, мы делаем их слабыми и такими, которым легче нанести вред, или отчаиваться. Когда мы защищаем детей от неприятностей, конфликтов, обид, мы предотвращаем их социальную психологию, мы предотвращаем их социальные способности, мы предотвращаем развитие их силы", – объясняет психолог.

Неправда №2: "Всегда доверяйте своим чувствам"

Общество все чаще ставит эмоции выше фактов, распространяя идеи "личной правды" и "собственного опыта". Однако человеческие чувства подвержены когнитивным предубеждениям и не всегда отражают реальность.

"То, что мы начали наблюдать в кампусе, это то, что студентов поощряют следовать своим чувствам; если они чувствуют себя чем-то обиженными, значит, на них напали. Они не должны подвергать сомнению эти чувства", — сказал Гайдт.

Гайдт подчеркивает необходимость учить детей критически мыслить: подвергать сомнению первые интерпретации и искать объективные доказательства. Только так можно научиться различать эмоции и факты, что особенно важно в современном мире информационного хаоса.

Неправда №3: "Жизнь – это борьба между добрыми и злыми людьми"

Последняя большая неправда, по мнению Гайдта "самая плохая, самая опасная и темная из всех". Она заключается в том, что жизнь – это борьба между добрыми людьми и злыми людьми. Эта ложная идея усиливает трайбализм (общественное явление, в рамках которого члены одной группы считают, что представители другой заранее ошибаются), заложенный в человеческой природе. Мы склонны делить людей на "своих" и "чужих", формируя черно-белое мышление.

Как говорит психолог, вместо этого важно воспитывать в детях понимание сложности человеческой природы и ценность разнообразия. Люди не являются чисто "добрые" или "злые"; они – индивидуальности с уникальными особенностями и контекстами.

Гайдт подытоживает, чтобы воспитать поколение, готовое жить в мире с множеством вызовов, мы должны изменить подход. Дети должны научиться критически мыслить, быть устойчивыми к трудностям и открытыми к сложностям в окружающем мире.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как правильно отказать ребенку, если вы не можете купить то, что он просит.

Также "Комментарии" писали о советах по воспитанию детей: пять учителей делятся своим 90-летним опытом.