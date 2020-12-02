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Когда детям нужен мобильный телефон

Согласно результатам опроса в 2014 году, напечатанным в MediaSmarts, четверть учеников первых классов и половина школьников второго класса владеют мобильными телефонами. Возможно, к ним относится и Ваш ребенок

сегодня, 12:09
Автор:

Седлецкая Татьяна


Когда детям нужен мобильный телефон

Фото: podrobnosti

Мнение ЗА

Когда ребенок начинает ходить в школу в одиночку, пользоваться общественным транспортом — телефон становится важным средством коммуникации. Ребенок может беспрепятственно предупредить родителей, что он благополучно прибыл на тренировку или собирается домой немного позже.

Во многих семьях предоставление телефона ребенку означает установление границ. Родители устанавливают правила, когда и где можно использовать телефон, и как держать его в безопасности от кражи и поломки. В таком случае дети не имеют доступ к сайтам социальных сетей, а также родители обсуждают с ними вопросы о звонках неизвестных абонентов и кибер-издевательстве.

Мнение ПРОТИВ

Как только в семье поднимается вопрос о мобильном телефоне, вы можете дать понять, что это не произойдет в ближайшее время. Это не значит, что вы против технологий. Дети используют ноутбук и IPAD, они имеют плеер и Wi-Fi. Все эти вещи говорят в вашу пользу, просто объясните детям причину своего отказа.

У многих родителей есть конкретные опасения: что кто-то может украсть телефон, попросить и в процессе повредить его, или что ребенок может отвлекаться на текстовые сообщения или говорить по телефону на ходу и выйти на полосу встречного движения.

Мнение психолога:

Мудрое использование мобильных телефонов может обеспечить спокойствие родителей, но в этом случае с ребенком необходимо провести соответствующие беседы о безопасности и правилах пользования.

Как и большинство вещей, ваше собственное поведение является ключевым фактором. Покажите ребенку, что вы можете сохранить контроль над своим мобильным телефоном, а не он имеет контроль над вами.

Как родитель только вы можете принять единственно правильное решение о покупке телефона для своего ребенка. Взвесьте все за и против. Не покупайте телефон своему ребенку, если считаете, что он будет монополизировать все детское время, помните, что электронные гаджеты очень мощное влияние, чтобы бороться с ними.


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