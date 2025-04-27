Кем хотят стать дети поколения Альфа: ответ поразит взрослых

Поколение Альфа наблюдало, как влиятельные особы зарабатывают миллионы на ежедневных видеоблогах и содержимом видеоигр, а теперь они хотят получить кусок пирога. Согласно недавнему опросу подростков в возрасте от 12 до 15 лет, лучший выбор профессии поколения – стать пользователем YouTube или TikTokерами, сообщает Fortune.

Поколение Альфа: кем хотят стать

Прошли те времена, когда дети мечтали стать балериной, президентом или астронавтом. Поколение Альфа хочет получить мечту цифровой эры. Они сменили Нила Армстронга на MrBeast, а Серену Уильямс – на Эмму Чемберлен.

Это потому, что стать ютубером – главное стремление поколения Альфа. Согласно недавнему отчету социальной коммерческой платформы Whop, более 30% подростков в возрасте от 12 до 15 лет говорят, что хотят карьеры. За этим концертом 21% детей стремятся стать создателями TikTok – еще одной очень прибыльной платформы, которая положила начало карьере миллионных успехов Эддисона Рэй, Чарли Д'Амелио и Хаби Ламе.

Создатели TikTok и YouTube – это профессии, которых просто не существовало 25 лет назад, но это мечта для цифровых выходцев, выросших с видеоблогами и видео, которые можно просматривать как развлечение.

"Поколение Альфа выросло, наблюдая за пользователями YouTube, которые превратили создание контента в очень прибыльную карьеру", — рассказывает Fortune Кэмерон Зоуб, соучредитель Whop. "В отличие от телевизионных, кино или спортивных знаменитостей эти цифровые возможности кажутся более удобными и доступными, поэтому карьерный путь YouTubера кажется достижимым".

Большинство самого младшего поколения мечтает стать следующим Markiplier или цифровым миростроителем, а 19% одержимого Minecraft и Fortnite поколения Альфа ищут карьеру разработчика видеоигр. Но все еще есть когорта детей, занимающихся традиционными профессиями, такими как медсестры, предпринимательство, преподавание и легкая атлетика. Одной ногой они в цифровом мире влиятельных людей, которые сами сделали себя, а другой в легендарной арене "белых воротничков".

Поколение Альфа все еще стремится к некоторым традиционным профессиям. В отчете установлено, что 20% хотят быть врачом или медсестрой, 15% надеются стать спортсменом, а 14% хотят стать учителем. Однако их выбор может быть больше связан с домашней средой, а не с новыми тенденциями.

"Традиционные профессии, такие как врачи и юристы, вероятно, всегда будут иметь определенный уровень престижа и спроса", – говорит Зоуб. "Если поколение Альфа вырастет, увидев членов семьи, занимающихся традиционными профессиями или общающихся с вдохновляющими деятелями в этих ролях, они могут быть более склонны пойти подобным путем".

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