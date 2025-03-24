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Какие имена для детей самые популярные и редкие в Житомирской области

Названы самые популярные и уникальные имена мальчиков и девочек Житомирской области.

сегодня, 10:10
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Автор:
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Slava Kot

Каждый год родители выбирают имена для своих детей, опираясь на традиции, моду или личные предпочтения. Некоторые имена в Украине остаются неизменными фаворитами, тогда как другие — уникальные и редко используются. Министерство юстиции Украины обнародовало рейтинг самых распространенных и редких имен, которыми называли детей в Житомирской области за прошлый год.

Какие имена для детей самые популярные и редкие в Житомирской области

Популярные и редкие в Житомирской области. Фото из открытых источников

Самые популярные имена мальчиков в Житомирской области

По официальной статистике, чаще всего новорожденных мальчиков в Житомирской области называли традиционными и распространенными именами:

  • – Андрей
  • – Владислав
  • – Евгений
  • – Александр

Редкие имена для мальчиков

Однако некоторые родители решили выбрать для своих сыновей нечасто встречающиеся уникальные имена:

  • – Авель
  • – Метео
  • – Рангар
  • – Тенгиз

Самые популярные имена девочек в Житомирской области

Среди девочек в Житомирской области больше всего новорожденных получили следующие имена:

  • – Полина
  • – Илона
  • – Королина
  • – Дарья

Редкие имена для девочек

Среди уникальных имен, которыми называли девочек в Житомирской области, встречаются следующие:

  • – Альвина
  • – Вирсавия
  • – Орислава
  • – Суламита

Ранее портал "Комментарии" сообщал о самых популярных и редких именах мальчиков и девочек в Киеве и области.

Также "Комментарии" писали о самом длинном имени в Украине. Оно состоит из 50 символов. Кроме того, у его владельца также самая длинная фамилия и отчество. Мужчина утверждает, что хотел бы иметь имя еще дольше — на 70 символов, однако пока невозможно оформить в Украине имя с более чем 50 символами через технические моменты.



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Источник: https://www.facebook.com/share/p/18M8sPkAeg/ Джерело: https://regions.comments.ua/ua/news/kyiv/masshtabnu-partiyu-pidroblenogo-tovaru-znayshli-v-kiivskiy-oblasti-scho-vidomo-764116.html © Comments.ua
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