Какие имена для детей самые популярные и редкие в Житомирской области

Каждый год родители выбирают имена для своих детей, опираясь на традиции, моду или личные предпочтения. Некоторые имена в Украине остаются неизменными фаворитами, тогда как другие — уникальные и редко используются. Министерство юстиции Украины обнародовало рейтинг самых распространенных и редких имен, которыми называли детей в Житомирской области за прошлый год.

Популярные и редкие в Житомирской области. Фото из открытых источников

Самые популярные имена мальчиков в Житомирской области

По официальной статистике, чаще всего новорожденных мальчиков в Житомирской области называли традиционными и распространенными именами:

– Андрей

– Владислав

– Евгений

– Александр

Редкие имена для мальчиков

Однако некоторые родители решили выбрать для своих сыновей нечасто встречающиеся уникальные имена:

– Авель

– Метео

– Рангар

– Тенгиз

Самые популярные имена девочек в Житомирской области

Среди девочек в Житомирской области больше всего новорожденных получили следующие имена:

– Полина

– Илона

– Королина

– Дарья

Редкие имена для девочек

Среди уникальных имен, которыми называли девочек в Житомирской области, встречаются следующие:

– Альвина

– Вирсавия

– Орислава

– Суламита

Ранее портал "Комментарии" сообщал о самых популярных и редких именах мальчиков и девочек в Киеве и области.

Также "Комментарии" писали о самом длинном имени в Украине. Оно состоит из 50 символов. Кроме того, у его владельца также самая длинная фамилия и отчество. Мужчина утверждает, что хотел бы иметь имя еще дольше — на 70 символов, однако пока невозможно оформить в Украине имя с более чем 50 символами через технические моменты.