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Какие имена для детей самые популярные и редкие на Прикарпатье

Редкие и популярные имена детей в Ивано-Франковской области.

сегодня, 17:00
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Автор:
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Slava Kot

Выбор имени для новорожденного – это не только личное решение родителей, но и часть культурных тенденций, изменяющихся из года в год. Одни семьи предпочитают традиционные украинские имена, другие ищут что-то редкое и необычное. Министерство юстиции Украины обнародовало новые данные об именах, которые чаще и реже всего регистрировались в Ивано-Франковской области в течение прошлого года.

Какие имена для детей самые популярные и редкие на Прикарпатье

Редкие и популярные имена детей в Прикарпатье. Фото: envato.com

Самые популярные имена для мальчиков

В Ивано-Франковской области больше всего родителей выбирали такие имена мальчиков:

  • — Денис
  • — Даниил
  • — Иван
  • — Ярослав

Эти имена сохраняют свою популярность уже много лет, ведь они глубоко укоренены в украинской культуре. Например, имя Иван имеет библейское происхождение и означает "Божья благодать", тогда как Ярослав символизирует "яркую славу".

Редкие имена для мальчиков

Однако некоторые родители в Прикарпатье стремятся выделить своего ребенка уникальным именем. Среди реже используемых имен оказались:

  • — Абубакир
  • — Левий
  • — Эдисей
  • — Натан

Такие имена менее характерны для региона и часто имеют иностранное происхождение. Например, имя Натан происходит из иврита и означает "подарок Бога".

Самые популярные имена для девочек

Среди девочек чаще всего в Ивано-Франковской области регистрировались следующие имена:

  • — Вероника
  • — Кристина
  • — Ангелина
  • — Ярина

Эти имена совмещают в себе как религиозные, так и традиционные украинские мотивы. Например, имя Кристина происходит из греческого и означает "последовательница Христа", а Ярина имеет древнеславянские корни и ассоциируется с весенним обновлением.

Редкие имена для девочек

Меньше всего в Ивано-Франковской области встречаются девушки со следующими именами:

  • — Доротея
  • — Майя
  • — Николь
  • — Розалия

Имя Доротея, например, имеет греческое происхождение и означает "Божий дар". Майя может ассоциироваться как с древнегреческой мифологией, так и с индейской цивилизацией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, какие имена детей самые популярные и редкие в Закарпатье.

Также "Комментарии" писали, что ученые назвали самое красивое женское имя, которое также популярное в Украине.



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Источник: https://www.facebook.com/share/p/18M8sPkAeg/
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