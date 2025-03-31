Какие имена для детей самые популярные и редкие на Прикарпатье

Выбор имени для новорожденного – это не только личное решение родителей, но и часть культурных тенденций, изменяющихся из года в год. Одни семьи предпочитают традиционные украинские имена, другие ищут что-то редкое и необычное. Министерство юстиции Украины обнародовало новые данные об именах, которые чаще и реже всего регистрировались в Ивано-Франковской области в течение прошлого года.

Редкие и популярные имена детей в Прикарпатье. Фото: envato.com

Самые популярные имена для мальчиков

В Ивано-Франковской области больше всего родителей выбирали такие имена мальчиков:

— Денис

— Даниил

— Иван

— Ярослав

Эти имена сохраняют свою популярность уже много лет, ведь они глубоко укоренены в украинской культуре. Например, имя Иван имеет библейское происхождение и означает "Божья благодать", тогда как Ярослав символизирует "яркую славу".

Редкие имена для мальчиков

Однако некоторые родители в Прикарпатье стремятся выделить своего ребенка уникальным именем. Среди реже используемых имен оказались:

— Абубакир

— Левий

— Эдисей

— Натан

Такие имена менее характерны для региона и часто имеют иностранное происхождение. Например, имя Натан происходит из иврита и означает "подарок Бога".

Самые популярные имена для девочек

Среди девочек чаще всего в Ивано-Франковской области регистрировались следующие имена:

— Вероника

— Кристина

— Ангелина

— Ярина

Эти имена совмещают в себе как религиозные, так и традиционные украинские мотивы. Например, имя Кристина происходит из греческого и означает "последовательница Христа", а Ярина имеет древнеславянские корни и ассоциируется с весенним обновлением.

Редкие имена для девочек

Меньше всего в Ивано-Франковской области встречаются девушки со следующими именами:

— Доротея

— Майя

— Николь

— Розалия

Имя Доротея, например, имеет греческое происхождение и означает "Божий дар". Майя может ассоциироваться как с древнегреческой мифологией, так и с индейской цивилизацией.

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