Какие имена детей самые популярные и редкие на Закарпатье

Выбор имени для ребенка – важное решение для каждой семьи. Некоторые предпочитают традиционные варианты, которые сохраняют связь с культурным наследием, а кто-то ищет уникальное имя, что подчеркнет индивидуальность малыша. Ежегодно тенденции меняются, и Министерство юстиции Украины обнародовало обновленные данные о самых распространенных и редких именах, которые получали новорожденные в Закарпатской области.

Как называют мальчиков и девочек в Закарпатской области

Популярные имена мальчиков

За последний год среди закарпатцев наиболее популярными были имена для мальчиков:

— Арсен

— Олег

— Павел

— Роман

Популярные имена девочек

Самыми распространенными именами для девочек в Закарпатской области были:

— Таисия

— Любовь

— Эмилия

— Оливия

Здесь можно заметить сочетание украинских традиционных имен, таких как Любовь и популярных в Европе и мире – Эмилия, Оливия.

Редкие имена мальчиков

Кроме классических вариантов, родители в Закарпатье выбирают и более экзотические и необычные имена для своих детей. Среди мальчиков встречались следующие редкие имена:

— Брэндон

— Жомбор

— Зетень

— Камиль

Некоторые из них имеют иностранное происхождение, а другие уникальны для Закарпатья, что отражает культурное разнообразие региона.

Редкие имена девочек

В Закарпатской области девочек называли уникальными именами, практически не встречающимися в других регионах страны. Среди наиболее редких женских имен Минюст выделил следующие:

— Айрис

— Мирабелла

— Мелодия

— Кадар

Здесь можно увидеть как заимствования из других языков, так и фантазийные, мелодичные варианты.

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