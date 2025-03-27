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Какие имена детей самые популярные и редкие на Закарпатье

Как называют мальчиков и девочек в Закарпатской области.

27 марта 2025, 14:58
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Автор:
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Slava Kot

Выбор имени для ребенка – важное решение для каждой семьи. Некоторые предпочитают традиционные варианты, которые сохраняют связь с культурным наследием, а кто-то ищет уникальное имя, что подчеркнет индивидуальность малыша. Ежегодно тенденции меняются, и Министерство юстиции Украины обнародовало обновленные данные о самых распространенных и редких именах, которые получали новорожденные в Закарпатской области.

Какие имена детей самые популярные и редкие на Закарпатье

Как называют мальчиков и девочек в Закарпатской области

Популярные имена мальчиков

За последний год среди закарпатцев наиболее популярными были имена для мальчиков:

  • — Арсен
  • — Олег
  • — Павел
  • — Роман

Популярные имена девочек

Самыми распространенными именами для девочек в Закарпатской области были:

  • — Таисия
  • — Любовь
  • — Эмилия
  • — Оливия

Здесь можно заметить сочетание украинских традиционных имен, таких как Любовь и популярных в Европе и мире – Эмилия, Оливия.

Редкие имена мальчиков

Кроме классических вариантов, родители в Закарпатье выбирают и более экзотические и необычные имена для своих детей. Среди мальчиков встречались следующие редкие имена:

  • — Брэндон
  • — Жомбор
  • — Зетень
  • — Камиль

Некоторые из них имеют иностранное происхождение, а другие уникальны для Закарпатья, что отражает культурное разнообразие региона.

Редкие имена девочек

В Закарпатской области девочек называли уникальными именами, практически не встречающимися в других регионах страны. Среди наиболее редких женских имен Минюст выделил следующие:

  • — Айрис
  • — Мирабелла
  • — Мелодия
  • — Кадар

Здесь можно увидеть как заимствования из других языков, так и фантазийные, мелодичные варианты.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как называют детей на Волыни: от Марсиана и Рагнара в Юйсюань и Лукирии.

Также "Комментарии" писали, что названы самые популярные и редкие имена мальчиков и девочек в Киеве и области.



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Источник: https://www.facebook.com/share/p/18M8sPkAeg/
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