Какие имена детей самые популярные и редкие на Закарпатье

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Slava Kot
Выбор имени для ребенка – важное решение для каждой семьи. Некоторые предпочитают традиционные варианты, которые сохраняют связь с культурным наследием, а кто-то ищет уникальное имя, что подчеркнет индивидуальность малыша. Ежегодно тенденции меняются, и Министерство юстиции Украины обнародовало обновленные данные о самых распространенных и редких именах, которые получали новорожденные в Закарпатской области.
Как называют мальчиков и девочек в Закарпатской области
За последний год среди закарпатцев наиболее популярными были имена для мальчиков:
Самыми распространенными именами для девочек в Закарпатской области были:
Здесь можно заметить сочетание украинских традиционных имен, таких как Любовь и популярных в Европе и мире – Эмилия, Оливия.
Кроме классических вариантов, родители в Закарпатье выбирают и более экзотические и необычные имена для своих детей. Среди мальчиков встречались следующие редкие имена:
Некоторые из них имеют иностранное происхождение, а другие уникальны для Закарпатья, что отражает культурное разнообразие региона.
В Закарпатской области девочек называли уникальными именами, практически не встречающимися в других регионах страны. Среди наиболее редких женских имен Минюст выделил следующие:
Здесь можно увидеть как заимствования из других языков, так и фантазийные, мелодичные варианты.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как называют детей на Волыни: от Марсиана и Рагнара в Юйсюань и Лукирии.
Также "Комментарии" писали, что названы самые популярные и редкие имена мальчиков и девочек в Киеве и области.
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