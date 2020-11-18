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Как защитить своих детей в Интернете

Все родители знают, что идти в ногу с современными детьми – трудное и изнурительное занятие. Уставшие родители часто включают детям телевизор, дают в руки iPad, только бы получить несколько сладких и спокойных минут передышки

сегодня, 14:50
Автор:

Седлецкая Татьяна


Как защитить своих детей в Интернете

Фото: m24.ru

К сожалению, с нашими напряженными графиками и длинными списками дел, эти несколько минут могут легко превращаться в часы. Интернет подвергает молодежь множеству опасностей — и мы здесь говорим не о перенапряжении глаз и влиянии света монитора на мозговую активность.

Дети и современные технологии

Чтобы оценить, насколько распространены технологии в нашей жизни, нужно понять, как сильно от них зависят наши дети:

·         95 % детей имеют доступ к Интернету;

·         90 % подростков имеют учетные записи в социальных сетях;

·         78 % детей и подростков являются владельцами смартфонов;

·         52 % молодых людей признают, что они были подвержены киберзапугиванию (кибербуллинг);

·         около 40 % детей и подростков участвуют в секстинге и получают соответствующие сообщения;

·         56 % детей старшего возраста проводят в сети Facebook весь день;

·         5.6 миллиона профилей Facebook принадлежат детям, которые младше 14 лет.

Советы по безопасности в Интернете для детей

Ограничить использование данных на сотовых телефонах.

Храните всю электронику в проходных или открытых комнатах, которые часто посещают члены семьи. Если ребенок чувствует, что кто-то смотрит через плечо, он с меньшей вероятностью будет неуместно себя вести в Интернете.

Попросите детей использовать меры предосторожности в Интернете, например, сообщить вам, если кто-то будет писать им сообщения с сексуальным подтекстом или угрозами.

Эксперты настоятельно рекомендуют полностью исключить влияние экранов на детей в возрасте до 2 лет. Дошкольники должны использовать электронные гаджеты только в присутствии своих родителей.

Потратьте время, чтобы понять новые приложения в социальных сетях и определить возможные проблемные области.

Зарегистрируйтесь и добавьте в друзья своего ребенка в социальных сетях.

Расскажите ребенку, почему нельзя отмечать на фотографиях адреса и другую информацию о благосостоянии и местонахождении членов семьи.

В своей домашней сети вы можете заблокировать определенные сайты, и ваши дети не будут иметь к ним доступ.


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