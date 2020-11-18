Как защитить своих детей в Интернете

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Седлецкая Татьяна
Фото: m24.ru
К сожалению, с нашими напряженными графиками и длинными
списками дел, эти несколько минут могут легко превращаться в часы. Интернет
подвергает молодежь множеству опасностей — и мы здесь говорим не о перенапряжении
глаз и влиянии света монитора на мозговую активность.
Дети
и современные технологии
Чтобы оценить, насколько распространены технологии в
нашей жизни, нужно понять, как сильно от них зависят наши дети:
·
95 % детей имеют доступ к Интернету;
·
90 % подростков имеют учетные записи в социальных сетях;
·
78 % детей и подростков являются владельцами смартфонов;
·
52 % молодых людей признают, что они были подвержены
киберзапугиванию (кибербуллинг);
·
около 40 % детей и подростков участвуют в секстинге и получают
соответствующие сообщения;
·
56 % детей старшего возраста проводят в сети Facebook
весь день;
·
5.6 миллиона профилей Facebook принадлежат детям, которые
младше 14 лет.
Советы по безопасности в Интернете для детей
Ограничить использование данных на сотовых телефонах.
Храните всю электронику в проходных или открытых комнатах, которые часто посещают члены семьи. Если ребенок чувствует, что кто-то смотрит через плечо, он с меньшей вероятностью будет неуместно себя вести в Интернете.
Попросите детей использовать меры предосторожности в Интернете, например, сообщить вам, если кто-то будет писать им сообщения с сексуальным подтекстом или угрозами.
Эксперты настоятельно рекомендуют полностью исключить влияние экранов на детей в возрасте до 2 лет. Дошкольники должны использовать электронные гаджеты только в присутствии своих родителей.
Потратьте время, чтобы понять новые приложения в социальных сетях и определить возможные проблемные области.
Зарегистрируйтесь и добавьте в друзья своего ребенка в социальных сетях.
Расскажите ребенку, почему нельзя отмечать на фотографиях адреса и другую информацию о благосостоянии и местонахождении членов семьи.
В своей домашней сети вы можете заблокировать
определенные сайты, и ваши дети не будут иметь к ним доступ.
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