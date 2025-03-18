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Как записать ребенка в детский сад в 2025 году: пошаговая инструкция

Когда стоит становиться в очередь в детский сад

сегодня, 13:49
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Кречмаровская Наталия

После рождения ребенка у родителей возникает вопрос, как ребенка записать в детский сад и когда это необходимо делать, чтобы получить место.

Как записать ребенка в детский сад в 2025 году: пошаговая инструкция

Иллюстративное фото

В Министерстве образования и науки Украины рассказали, как это сделать пошагово.

Первое, с чем нужно определиться родителям – это желанный детский сад – стоит посетить заведение, узнать у директора о наличии свободных мест, а также о порядке зачисления детей.

Для приема в заведение дошкольного образования общего развития нужно подготовить и предоставить следующие документы:

  • заявление родителей или лиц, их заменяющих;

  • медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка с выводом врача, что ребенок может посещать заведение дошкольного образования;

  • свидетельство о рождении.

"Для приема детей, родители которых отказываются от прививок, необходимо предоставить медицинскую справку установленного образца с выводом врачебно-консультативной комиссии, в котором указано, что ребенок может посещать заведение дошкольного образования. При наличии справки руководитель обязан принять ребенка в садик", — уточнили в МОН.

В министерстве отметили, что принимают детей в детский сад в течение календарного года на основании предоставленных документов.

Также у родителей есть возможность воспользоваться электронной очередью в детский сад.

В МОН объяснили, что целью создания электронного реестра является снижение коррупции в дошкольных учреждениях.

Чтобы записаться в электронную очередь в детский сад родителям, необходимо:

  • зарегистрироваться на сайте, созданном местным органом управления образованием;

  • выбрать дошкольное учреждение;

  • в заявке на очередь указать: имя и фамилию ребенка, дату рождения, серию и номер свидетельства о рождении, контактный телефон родителя, желаемый детский сад и нажать "Подать заявку";

  • проверить, что заявка зарегистрирована: если регистрация успешна – устанавливается статус "Зарегистрировано в очереди";

  • отслеживать статус заявки: если есть свободные места, то статус регистрации изменится на "Есть возможность зачисления" (уведомление об этом будет по электронному адресу), и будет предложено место в выбранном садике;

  • представить необходимые документы для вступления в сроки, установленные местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления. В противном случае очередь автоматически отменяется.

Когда нужно записываться в детский сад

В МОН отмечают, что регистрироваться в очередь сразу с рождения ребенка не обязательно, ведь законом это не предусмотрено. Однако чем раньше родители зарегистрируются в очередь, тем больше шансов получить место.

"Если вы уверены, что не смените место жительства в ближайшее время, то стать в электронную очередь стоит как можно раньше", — советуют в министерстве.

Напомним, что портал "Комментарии" писал о видах рака, который чаще всего возникает у детей.



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Источник: https://mon.gov.ua/osvita/doshkilna-osvita/zapys-do-dytiachoho-sadochka
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