Как записать ребенка в детский сад в 2025 году: пошаговая инструкция

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Кречмаровская Наталия
После рождения ребенка у родителей возникает вопрос, как ребенка записать в детский сад и когда это необходимо делать, чтобы получить место.
Иллюстративное фото
В Министерстве образования и науки Украины рассказали, как это сделать пошагово.
Первое, с чем нужно определиться родителям – это желанный детский сад – стоит посетить заведение, узнать у директора о наличии свободных мест, а также о порядке зачисления детей.
Для приема в заведение дошкольного образования общего развития нужно подготовить и предоставить следующие документы:
заявление родителей или лиц, их заменяющих;
медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка с выводом врача, что ребенок может посещать заведение дошкольного образования;
свидетельство о рождении.
В министерстве отметили, что принимают детей в детский сад в течение календарного года на основании предоставленных документов.
Также у родителей есть возможность воспользоваться электронной очередью в детский сад.
В МОН объяснили, что целью создания электронного реестра является снижение коррупции в дошкольных учреждениях.
Чтобы записаться в электронную очередь в детский сад родителям, необходимо:
зарегистрироваться на сайте, созданном местным органом управления образованием;
выбрать дошкольное учреждение;
в заявке на очередь указать: имя и фамилию ребенка, дату рождения, серию и номер свидетельства о рождении, контактный телефон родителя, желаемый детский сад и нажать "Подать заявку";
проверить, что заявка зарегистрирована: если регистрация успешна – устанавливается статус "Зарегистрировано в очереди";
отслеживать статус заявки: если есть свободные места, то статус регистрации изменится на "Есть возможность зачисления" (уведомление об этом будет по электронному адресу), и будет предложено место в выбранном садике;
представить необходимые документы для вступления в сроки, установленные местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления. В противном случае очередь автоматически отменяется.
В МОН отмечают, что регистрироваться в очередь сразу с рождения ребенка не обязательно, ведь законом это не предусмотрено. Однако чем раньше родители зарегистрируются в очередь, тем больше шансов получить место.
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