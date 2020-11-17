Как помочь ребенку завести друзей

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Седлецкая Татьяна
Фото: fotokto
Большинство 3-4-летних детей еще не умеют дружить и не
знают – как это быть хорошим другом. В этом возрасте друзья открыто выражают
свои эмоции, хотят играть вместе, но они также утверждают обратное, и часто
обижают друг друга.
Разговор
о чувствах
В этом возрасте дети начинают понимать, что у других
людей есть мысли и чувства, которые могут отличаться от их собственных. Эта
новая способность означает, что дошкольники уже в состоянии заботиться и
утешить друга. Исследования показали, что когда родители обсуждают эмоции с
детьми в реальной жизни, в книгах и фильмах, малыши лучше схватывают и
представляют себе чужую точку зрения. Такой навык и является основой для
дружбы.
Устройте
совместную прогулку
Совместная игра дает детям возможность практиковать дружеские
отношения. Чтобы помочь малышу наладить дружбу, пригласите маму другого ребенка
на совместную прогулку.
Тренируйте
дружелюбие у ребенка
Хотя детки с возрастом становятся все более чуткими, они
иногда могут быть настроены очень враждебно. Малыши склонны считать, что другие
дети думают так же, как они – хотят ту же игрушку, кататься на этой качели и
т.д. Поощряйте ребенка приветствовать
друзей, говоря им "спасибо" и "пожалуйста", угощать других малышей и делиться
своими игрушками. Объясняйте малышу, как чувствует себя другой ребенок при
различных обстоятельствах. Спрашивайте: "Что ты можешь сделать, чтобы помочь ему
чувствовать себя лучше?"
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