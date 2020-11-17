Как помочь ребенку завести друзей

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Большинство 3-4-летних детей еще не умеют дружить и не знают – как это быть хорошим другом. В этом возрасте друзья открыто выражают свои эмоции, хотят играть вместе, но они также утверждают обратное, и часто обижают друг друга.

Разговор о чувствах

В этом возрасте дети начинают понимать, что у других людей есть мысли и чувства, которые могут отличаться от их собственных. Эта новая способность означает, что дошкольники уже в состоянии заботиться и утешить друга. Исследования показали, что когда родители обсуждают эмоции с детьми в реальной жизни, в книгах и фильмах, малыши лучше схватывают и представляют себе чужую точку зрения. Такой навык и является основой для дружбы.

Устройте совместную прогулку

Совместная игра дает детям возможность практиковать дружеские отношения. Чтобы помочь малышу наладить дружбу, пригласите маму другого ребенка на совместную прогулку.

Тренируйте дружелюбие у ребенка

Хотя детки с возрастом становятся все более чуткими, они иногда могут быть настроены очень враждебно. Малыши склонны считать, что другие дети думают так же, как они – хотят ту же игрушку, кататься на этой качели и т.д. Поощряйте ребенка приветствовать друзей, говоря им "спасибо" и "пожалуйста", угощать других малышей и делиться своими игрушками. Объясняйте малышу, как чувствует себя другой ребенок при различных обстоятельствах. Спрашивайте: "Что ты можешь сделать, чтобы помочь ему чувствовать себя лучше?"

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