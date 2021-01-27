Как помочь малышу полюбить еду - советы экспертов

Привычки питания, установленные в младенчестве, влияют на выбор любимых и нелюбимых продуктов ребенка в течение всего детства, подросткового возраста и даже во взрослой жизни.

Ребенок ест сам. Фото: shutterstock

Вот как вы можете помочь своему ребенку полюбить все виды пищи.

Наберитесь терпения

Наберитесь терпения, так как процесс открытия нового вкуса требует времени. Исследования показали, что дети будут потреблять больше фруктов или овощей после того, как они попробовали их, по меньшей мере, восемь или девять раз. Но многие родители сдаются после трех-пяти попыток, если ребенку не нравится конкретный продукт.

Обеспечьте разнообразие продуктов

Большинство детей начинают отказываться от новых продуктов (даже любимых) примерно в возрасте 2 лет. Поэтому, чем более широкий спектр вкусов узнают дети до этого возраста, тем больше продуктов они будут есть, когда наступит фаза "не хочу, не буду".

Спокойствие в приоритете

По словам педиатра — диетолога Натальи Стасенко, отказ малыша от еды может быть ответом на напряженную ситуацию, связанную с питанием.

"Беспокойство и стресс — это подавление аппетита вашего ребенка, — говорит Наталья, — семейные приемы пищи должны объединять семью, поэтому ваша задача — моделировать здоровое наслаждение от еды, создавая безопасную и счастливую среду за обеденным столом для вашего ребенка".

Десерт

Слишком часто он превращается в главный источник конфликта и стресса между родителями и детьми. Совершенно нормально, если у вас есть традиционный десерт, например, печенье или пирог, но попробуйте подавать десерт вместе с едой, чтобы преуменьшить его значение. Конечно, ваш ребенок может иногда сначала съесть десерт или даже в середине еды — но это нормально. Пока вы держите размер порции маленьким и не предлагаете никаких сладких поощрений, ребенок, скорее всего, съест и другие продукты.

Пробуйте разные торговые марки и бренды

Хотите избежать ситуации, когда ребенок будет есть только одну марку хлеба или один тип сыра? С самого начала смешивайте бренды, сорта, размеры, формы и ароматы продуктов, которые вы подаете.

Игнорируйте гримасы

Если ваш ребенок морщит нос, когда ест пюре из брокколи, не думайте, что он ненавидит ее. Исследователи говорят, что гримаса — это совершенно нормальное выражение лица во время кормления, но это не означает, что младенцам не нравится вкус пищи.

Ваши собственные привычки и предпочтения

Если у вас есть проблемы с некоторыми продуктами или лишним весом — это может отразиться на предпочтениях вашего ребенка.

Ранее "Комментарии" писали про три мифа о малоежках — советы родителям, как мотивировать ребенка попробовать новые продукты.

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