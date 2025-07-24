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Как называют детей в Украине в 2025 году: рейтинг популярных и редких имен

Минюст назвал самые распространенные и редко используемые имена детей в 2025 году.

24 июля 2025, 15:25
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Slava Kot

В первом полугодии 2025 года в Украине появились многие новорожденные с традиционными, современными и даже экзотическими именами. Департамент государственной регистрации Министерства юстиции Украины обнародовал список самых популярных и редких имен, которые родители выбирали для своих детей по всей стране.

Как называют детей в Украине в 2025 году: рейтинг популярных и редких имен

Популярные и редкие имена. Фото из открытых источников

Самые популярные имена в Украине в 2025 году

Среди мальчиков наиболее распространенными именами стали: Александр, Марк, Тимофей, Матвей, Максим, Артем, Богдан, Дамир, Богдан, Даниил, Дмитрий, Макар.

Самыми популярными именами для девочек в Украине были: София, Эмилия, Ева, Милана, Соломия, Виктория, Полина, Анна, Мария, Вероника.

Редкие имена, которыми называют детей в Украине

Среди необычных имен для мальчиков стали имена античных персонажей – Арей, Эней, славянского происхождения – Аскольд, Зореслав, Радомир, а также имена из сериалов – Карпо и Лаврин. Отдельного внимания заслуживают совершенно неожиданные варианты, например Космос, Люцифер и Оскар.

Для девушек необычными именами стали: Алиша, Ассоль, Валькирия, Лола, Лукерия, Аврора, Жасмин, Лия-Айлин, а также сложные комбинации таких как Эден Росе или Муначимсо Айв, которые, вероятно, имеют иностранное или фантазийное происхождение.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о самых популярных и редких именах мальчиков и девочек в Киеве и области. От Сириуса и Султана до Квитки и Вирляны.

Также "Комментарии" писали о том, какие имена детей наиболее распространены и редкие в Житомирской области. В списке оказались такие имена, как Матео, Рангар, Орислава и Вирсавия.



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Источник: https://minjust.gov.ua/news/ministry/oleksandr-mark-sofiya-ta-emiliya-naypopulyarnishi-imena-v-ukraini-tsogo-roku
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