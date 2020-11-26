Как эмоционально поддержать ребенка в школе

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МЕНЮ
Седлецкая Татьяна
Фото: shkolabuduschego
Вот что вы можете сделать, чтобы помочь своему ребенку развить
эмоциональную устойчивость, необходимую для обучения в школе и за ее пределами.
- Будьте активным участником
школьной жизни ребенка.
- Ваша похвала и улыбка, когда ребенок
создает что-то или пытается начать новую деятельность — это замечательная
поддержка.
- Поймите, что ваш ребенок делает
все возможное. Он хочет учиться, но это не всегда может быть легко.
- Не ругайте ребенка, говоря: "Ты
не работаешь достаточно тяжело для того, чтобы достичь хороших результатов!" Суждения,
подобные этому, вызывают чувство стыда у ребенка, которое может нанести длительный
психологический вред.
- Спросите, как прошел день
ребенка. Вспоминая и рассказывая, чему он научился сегодня в школе, ребенок
закрепит свои знания, будет практиковать свои ораторские навыки и укрепит уверенность
и чувство собственного достоинства.
- Поощряйте ребенка говорить о
своих школьных страхах, чтобы вы могли облегчить его заботы.
- Уделите время, чтобы выслушать
ребенка. Когда ваш ребенок хочет поговорить о школе, дайте ему столько времени
и внимания, сколько сможете. Будьте активным слушателем – это покажет малышу,
что вы уважаете его мысли и чувства.
- Уважайте независимость ребенка.
Когда ваш ребенок изучает что-то новое, разрешите ему делать это в собственном
темпе.
- Удостоверьтесь, что у ребенка
есть много свободного времени за пределами школы, чтобы справиться с новыми
проблемами и эмоционально отдохнуть посредством игры.
- Ограничьте время перед экраном.
Исследования показывают, что дети, которые проводят много времени перед
экранами телевизоров и компьютеров, получают более низкие оценки.
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