Как эмоционально поддержать ребенка в школе

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Вот что вы можете сделать, чтобы помочь своему ребенку развить эмоциональную устойчивость, необходимую для обучения в школе и за ее пределами.

- Будьте активным участником школьной жизни ребенка.

- Ваша похвала и улыбка, когда ребенок создает что-то или пытается начать новую деятельность — это замечательная поддержка.

- Поймите, что ваш ребенок делает все возможное. Он хочет учиться, но это не всегда может быть легко.

- Не ругайте ребенка, говоря: "Ты не работаешь достаточно тяжело для того, чтобы достичь хороших результатов!" Суждения, подобные этому, вызывают чувство стыда у ребенка, которое может нанести длительный психологический вред.

- Спросите, как прошел день ребенка. Вспоминая и рассказывая, чему он научился сегодня в школе, ребенок закрепит свои знания, будет практиковать свои ораторские навыки и укрепит уверенность и чувство собственного достоинства.

- Поощряйте ребенка говорить о своих школьных страхах, чтобы вы могли облегчить его заботы.

- Уделите время, чтобы выслушать ребенка. Когда ваш ребенок хочет поговорить о школе, дайте ему столько времени и внимания, сколько сможете. Будьте активным слушателем – это покажет малышу, что вы уважаете его мысли и чувства.

- Уважайте независимость ребенка. Когда ваш ребенок изучает что-то новое, разрешите ему делать это в собственном темпе.

- Удостоверьтесь, что у ребенка есть много свободного времени за пределами школы, чтобы справиться с новыми проблемами и эмоционально отдохнуть посредством игры.

- Ограничьте время перед экраном. Исследования показывают, что дети, которые проводят много времени перед экранами телевизоров и компьютеров, получают более низкие оценки.

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