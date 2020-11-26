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Как эмоционально поддержать ребенка в школе

Первоклассники многому учатся в классе: им нужно быстро научиться новым вещам, ориентироваться в сложных социальных отношениях и стать более независимыми и ответственными. Дети в школе также узнают о своих сильных сторонах и недостатках. Все это является настоящим эмоциональным потрясением, особенно для таких маленьких детей!

сегодня, 11:16
Автор:

Седлецкая Татьяна


Как эмоционально поддержать ребенка в школе

Фото: shkolabuduschego

Вот что вы можете сделать, чтобы помочь своему ребенку развить эмоциональную устойчивость, необходимую для обучения в школе и за ее пределами.

- Будьте активным участником школьной жизни ребенка.  

- Ваша похвала и улыбка, когда ребенок создает что-то или пытается начать новую деятельность — это замечательная поддержка.

- Поймите, что ваш ребенок делает все возможное. Он хочет учиться, но это не всегда может быть легко.

- Не ругайте ребенка, говоря: "Ты не работаешь достаточно тяжело для того, чтобы достичь хороших результатов!" Суждения, подобные этому, вызывают чувство стыда у ребенка, которое может нанести длительный психологический вред.

- Спросите, как прошел день ребенка. Вспоминая и рассказывая, чему он научился сегодня в школе, ребенок закрепит свои знания, будет практиковать свои ораторские навыки и укрепит уверенность и чувство собственного достоинства.

- Поощряйте ребенка говорить о своих школьных страхах, чтобы вы могли облегчить его заботы.  

- Уделите время, чтобы выслушать ребенка. Когда ваш ребенок хочет поговорить о школе, дайте ему столько времени и внимания, сколько сможете. Будьте активным слушателем – это покажет малышу, что вы уважаете его мысли и чувства.

- Уважайте независимость ребенка. Когда ваш ребенок изучает что-то новое, разрешите ему делать это в собственном темпе.

- Удостоверьтесь, что у ребенка есть много свободного времени за пределами школы, чтобы справиться с новыми проблемами и эмоционально отдохнуть посредством игры.

- Ограничьте время перед экраном. Исследования показывают, что дети, которые проводят много времени перед экранами телевизоров и компьютеров, получают более низкие оценки. 


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