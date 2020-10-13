Игра, способная не только развить, но и надолго увлечь малыша

Язык
BTC/USD
11457.13
ETH/USD
381.11
LTC/USD
50.03
USD/UAH
28.50
EUR/UAH
33.56
RUB/UAH
0.37
Седлецкая Татьяна
карточки «MASAVI»
Наборы карточек "Животные на ферме" и "Животные в лесу" —
это целых 30 реалистичных картинок, созданных с любовью специально для развития
вашей крохи! Игра направлена на всестороннее развитие:
·
визуальное реалистичное изображение взрослого животного и
его детенышей;
·
полное описание вида на украинском языке, включая
малоизвестные интересные факты про образ жизни каждого отдельно взятого
животного;
·
изучение английского языка — на каждой карточке вы найдете
название животного на английском языке вместе с транскрипцией;
·
травоядные и хищники – что ест животное, живущее на ферме
и в лесу? С помощью картинок малыш узнает и запомнит, что предпочитает на обед
лошадка, медведь и другие.
Карточки выполнены из плотного картона с ламинацией
наряду с высоким качеством печати, поэтому прослужат долго – теперь вы можете
не переживать, если ребенок разольет рядом с игрой воду или захочет порвать
картинку. Чтобы обезопасить маленькие ручки и личико от нежелательных порезов,
все карточки "MASAVI" имеют закругленные углы и
большой удобный формат.
Почему "MASAVI", а не карточки
Домана?
Карточки "MASAVI" "Животные на
ферме" и "Животные в лесу" сделаны по принципу системы, схожей с Монтессори –
сенсорное развитие в игровой форме. Не нужно их сравнивать с карточками Домана,
ведь данный метод основывается на кратковременном визуальном контакте ребенка с
картинкой – процесс, который необходимо повторить сотни раз. Именно поэтому
карточки Домана содержат только одно изображение, часто даже без подписи.
Карточки "MASAVI" — это в первую очередь
долгосрочное общение и обсуждение с ребенком разных аспектов жизни животных
через игру.
Никогда еще развитие малыша не было таким доступным и простым! Это правда, ведь цена набора вас приятно удивит! Для заказа переходите по ссылке https://www.instagram.com/p/CGP4JKUnmSc/?igshid=aeylzfi03wia
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости