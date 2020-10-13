Игра, способная не только развить, но и надолго увлечь малыша





карточки «MASAVI»

Наборы карточек "Животные на ферме" и "Животные в лесу" — это целых 30 реалистичных картинок, созданных с любовью специально для развития вашей крохи! Игра направлена на всестороннее развитие:

· визуальное реалистичное изображение взрослого животного и его детенышей;

· полное описание вида на украинском языке, включая малоизвестные интересные факты про образ жизни каждого отдельно взятого животного;

· изучение английского языка — на каждой карточке вы найдете название животного на английском языке вместе с транскрипцией;

· травоядные и хищники – что ест животное, живущее на ферме и в лесу? С помощью картинок малыш узнает и запомнит, что предпочитает на обед лошадка, медведь и другие.

Карточки выполнены из плотного картона с ламинацией наряду с высоким качеством печати, поэтому прослужат долго – теперь вы можете не переживать, если ребенок разольет рядом с игрой воду или захочет порвать картинку. Чтобы обезопасить маленькие ручки и личико от нежелательных порезов, все карточки "MASAVI" имеют закругленные углы и большой удобный формат.

Почему "MASAVI", а не карточки Домана?

Карточки "MASAVI" "Животные на ферме" и "Животные в лесу" сделаны по принципу системы, схожей с Монтессори – сенсорное развитие в игровой форме. Не нужно их сравнивать с карточками Домана, ведь данный метод основывается на кратковременном визуальном контакте ребенка с картинкой – процесс, который необходимо повторить сотни раз. Именно поэтому карточки Домана содержат только одно изображение, часто даже без подписи. Карточки "MASAVI" — это в первую очередь долгосрочное общение и обсуждение с ребенком разных аспектов жизни животных через игру.

Никогда еще развитие малыша не было таким доступным и простым! Это правда, ведь цена набора вас приятно удивит! Для заказа переходите по ссылке https://www.instagram.com/p/CGP4JKUnmSc/?igshid=aeylzfi03wia









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