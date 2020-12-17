Фобии, панические атаки и посттравматический стресс у детей

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Седлецкая Татьяна
Фото: family3
Специфические фобии у детей
Некоторые общие фобии детства включают в себя страх темноты, шторма, собак,
пауков, костюмированных персонажей (например, клоунов), высоты, крови и
инъекций. Дети с определенными фобиями будут стараться избегать
ситуации, которую боятся. Хотя данные фобии являются общими, обратитесь за
профессиональной помощью, если страх вашего ребенка:
- действительно
мешает повседневной жизни ребенка
- это
то, что ребенок должен был перерасти
- продолжается
дольше шести месяцев
Панические атаки у детей
Панические атаки — это внезапный приступ страха, сопровождающийся
физическими чувствами, такими как учащенное сердцебиение, одышка, стеснение в
горле или груди, потливость, головокружение. Во время панической атаки дети могут
думать, что они умирают или с ними происходит что-то ужасное. Эти виды психических
эпизодов довольно редко встречаются у маленьких детей и более распространены среди
подростков.
Паническое расстройство
Страх или беспокойство панических атак называют паническим расстройством.
Для детей с паническим расстройством страх кроется в самих панических атаках, а
не в конкретной ситуации. Это означает, что дети боятся своих панических
симптомов, а не того, что вызывает беспокойство, например, собаки, кусающие их,
темнота и т.д. Панические расстройства очень редко случаются в раннем детстве –
заболевание широко распространено среди старших подростков и молодых людей.
Посттравматический стресс
Посттравматический стресс — это реакция на тяжелое травматическое событие,
при котором ребенок был ранен, испытывал сильный страх, чувствовал себя крайне
напуганным или его жизни что-то угрожало. События, которые могут вызвать такую
реакцию, включают стихийные бедствия, аварию и сексуальное, физическое и
эмоциональное насилие. Дети, которые пострадали в результате травматического
события, обычно проявляют беспокойство в течение нескольких недель после этого.
Затем тревога постепенно исчезает.
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