Фобии, панические атаки и посттравматический стресс у детей

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Специфические фобии у детей

Некоторые общие фобии детства включают в себя страх темноты, шторма, собак, пауков, костюмированных персонажей (например, клоунов), высоты, крови и инъекций. Дети с определенными фобиями будут стараться избегать ситуации, которую боятся. Хотя данные фобии являются общими, обратитесь за профессиональной помощью, если страх вашего ребенка:

- действительно мешает повседневной жизни ребенка

- это то, что ребенок должен был перерасти

- продолжается дольше шести месяцев

Панические атаки у детей

Панические атаки — это внезапный приступ страха, сопровождающийся физическими чувствами, такими как учащенное сердцебиение, одышка, стеснение в горле или груди, потливость, головокружение. Во время панической атаки дети могут думать, что они умирают или с ними происходит что-то ужасное. Эти виды психических эпизодов довольно редко встречаются у маленьких детей и более распространены среди подростков.

Паническое расстройство

Страх или беспокойство панических атак называют паническим расстройством. Для детей с паническим расстройством страх кроется в самих панических атаках, а не в конкретной ситуации. Это означает, что дети боятся своих панических симптомов, а не того, что вызывает беспокойство, например, собаки, кусающие их, темнота и т.д. Панические расстройства очень редко случаются в раннем детстве – заболевание широко распространено среди старших подростков и молодых людей.

Посттравматический стресс

Посттравматический стресс — это реакция на тяжелое травматическое событие, при котором ребенок был ранен, испытывал сильный страх, чувствовал себя крайне напуганным или его жизни что-то угрожало. События, которые могут вызвать такую реакцию, включают стихийные бедствия, аварию и сексуальное, физическое и эмоциональное насилие. Дети, которые пострадали в результате травматического события, обычно проявляют беспокойство в течение нескольких недель после этого. Затем тревога постепенно исчезает.

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