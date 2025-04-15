Эти вещи в детской комнате могут спровоцировать рак мозга у малышей: шокирующее исследование

Матрас, который должен обеспечивать ребенку спокойный сон, на самом деле может представлять опасность для его здоровья. Канадские ученые обнаружили, что детские матрасы могут содержать токсичные вещества, в частности антипирены (снижающие горючесть изделий) и фталаты (добавляющие гибкости материалам). Обе группы химикатов связаны с повышенным риском поражения мозга и раком.

Детская комната

Специалисты измерили уровень химических веществ в спальнях детей от шести месяцев до четырех лет. Результаты показали значительное присутствие более двух десятков видов антипиренов, пластификаторов и УФ-фильтров – веществ, поглощающих ультрафиолетовый свет. Высокие концентрации были зафиксированы именно вблизи детских кроваток.

В дополнительном исследовании ученые проверили 16 новых детских матрасов и пришли к выводу, что именно они являются главным источником токсичных веществ в комнате.

Совторник исследования, исполнительный директор Института политики в сфере экологической безопасности Арлин Блум отметила: "Родители должны вкладывать своих детей в постель с чувством покоя и уверенности в их безопасности. Антипирены уже давно известны как вещества, вредящие когнитивному развитию детей. Тревожно, что их до сих пор используют в производстве матрасов, несмотря на отсутствие доказанной эффективности в предупреждении пожаров."

Фталаты – это химикаты, которые также используются в косметических средствах, таких как лак для ногтей, спреи для волос, лосьоны, шампуни и очистители. Их влияние связывают с бесплодием, раком молочной железы, ожирением, сердечно-сосудистыми, неврологическими заболеваниями и поведенческими расстройствами.

Антипирены, в свою очередь, могут присутствовать в мебели и одежде. У детей они ассоциируются с риском поражения мозга, замедленным развитием нервной системы, понижением IQ, проблемами с концентрацией, обучением и поведением.

"Дети особенно уязвимы к токсическому воздействию, ведь их организм еще развивается, они чаще тянут вещи в рот, имеют втрое большую площадь кожи относительно массы тела и дышат в десять раз активнее взрослых", — пояснили исследователи.

После обнаружения высоких уровней токсинов в матрасах, ученые смоделировали ситуацию, когда на них лежит ребенок с соответствующей температурой и весом. В ходе такого эксперимента выбросы опасных веществ существенно выросли — в редких случаях в несколько раз.

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