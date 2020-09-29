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Есть в каждом доме: пять самых опасных для ребенка вещей

Эти вещи лучше убрать из поля зрения ребенка

29 сентября 2020, 22:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Ребенок — это маленький исследователь, который готов навести "порядок" в любом уголке вашего дома. Порой уследить за ним очень сложно, поэтому родителям лучше убрать из поля зрения предметы, которые представляют для него опасность. Об этом сообщает издание Wday.

Есть в каждом доме: пять самых опасных для ребенка вещей

Catherine Delahaye/Taxi/Getty Images

Батарейки

Учитывая то, что дети любят все пробовать на вкус, батарейки стоит хранить подальше от их глаз. Они могут проглотить их и задохнуться или повредить слизистую желудка. Плоские батарейки дети часто засовывают себе в нос или уши, что также крайне опасно.

Капсулы с моющими средствами

Дети могут принять яркую и мягкую капсулу за конфету и начать разжевывать, после чего жидкость с моющим средством попадет в организм, вызвав тяжелое отравление. 

Лекарства

Есть много случаев, когда маленькие дети съедали таблетки и пробовали другие лекарственные средства. И хорошо, когда все хорошо заканчивается. Так, что домашняя аптечка для малыша должна быть вне досягаемости. 

Воздушные шарики

Разноцветные шарики приносят детям много радости, до того момента, пока не лопнут. Обрывки резины малыш может потянуть в рот, а это повлечет за собой опасные последствия. 

Монетки

Случаев, когда дети проглатывали монеты, к сожалению, также очень много. Они маленькие, блестящие, поэтому привлекают внимание ребенка. Но монеты могут застрять в пищеводе, а для извлечения предмета потребуется операция.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие вещи в доме способны вызвать аллергию.


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