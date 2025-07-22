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Недилько Ксения
Наши бабушки и даже родители часто ухаживали за малышами так, как подсказывали традиции или "опыт поколений". Многие советы передавались в семьях десятилетиями, но сегодня современная педиатрия и наука говорят: некоторые из них не просто устаревшие, а еще и опасные для здоровья и жизни младенца.
Что категорически нельзя делать с младенцами, хотя это делали наши бабушки и родители
Рассказываем, что из того, что раньше сочли "правильным", теперь категорически запрещено.
Когда-то считалось, что младенец должен пить водичку, особенно в жару. Но на самом деле грудное молоко или адаптированная смесь на 85–90% состоят из воды и младенцам до 6 месяцев вода не нужна. Она может вымыть нужные соли и даже вызвать водную интоксикацию.
Бабушки любили купать младенцев с хозяйственным мылом или детским каждый вечер. Такая частая обработка пересушивает нежную кожу, разрушает естественный защитный барьер и может спровоцировать дерматит. Сейчас советуют мыть только водой или специальным средством без мыла – не каждый день.
Раньше малышей специально "выносили на солнышко", чтобы "набрались витамина D". Сегодня доказано: прямое солнечное воздействие на кожу малыша до 6 месяцев опасно и может привести к ожогам или увеличить риск рака кожи в будущем.
Тугая фиксация ножек в прямых положениях вредит тазобедренным суставам и повышает риск дисплазии. Сейчас педиатры советуют либо вообще не пеленать, либо делать так называемую "свободную" пеленку, позволяющую ножкам двигаться.
Раньше считалось, что так ребенок лучше спит и не захлебнется. Современные данные подтверждают: сон на животе значительно повышает риск синдрома внезапной младенческой смерти (SIDS). Безопасная поза для сна – только на спине.
"Для здоровья", "чтобы не болело" — так поступали многие семьи. Но мед может содержать споры ботулизма, опасные для детей до 1 года. Это реально угрожает жизни.
Когда-то это считалось быстрой помощью при высокой температуре. Сегодня известно: через нежную кожу спирт или уксус всасываются в кровь, что может вызвать отравление и серьезные осложнения.
Чтобы "было вкуснее" или "чтобы лучше ело". Но почки малыша еще не готовы перерабатывать соль, сахар повышает риск кариеса и формирует неправильные пищевые привычки.
Раньше считалось: чем больше съест, тем здоровее. На самом деле это приводит к нарушению ощущения голода и сытости и в будущем может повлечь за собой переедание и лишний вес.
Вывод
Многие советы наших бабушек и родителей родились во времена, когда было мало знаний и исследований. Нам удалось иметь науку, которая помогает избежать ошибок. Поэтому слушать старших следует, но решение лучше проверять по современным рекомендациям педиатров и ВОЗ.
А главное – помните: лучшее для ребенка – любовь, тепло и забота родителей .
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Украина вводит еще одну вакцину для детей.