Наши бабушки и даже родители часто ухаживали за малышами так, как подсказывали традиции или "опыт поколений". Многие советы передавались в семьях десятилетиями, но сегодня современная педиатрия и наука говорят: некоторые из них не просто устаревшие, а еще и опасные для здоровья и жизни младенца.

Что категорически нельзя делать с младенцами, хотя это делали наши бабушки и родители

Рассказываем, что из того, что раньше сочли "правильным", теперь категорически запрещено.

1. Давать воду новорожденному до 6 месяцев

Когда-то считалось, что младенец должен пить водичку, особенно в жару. Но на самом деле грудное молоко или адаптированная смесь на 85–90% состоят из воды и младенцам до 6 месяцев вода не нужна. Она может вымыть нужные соли и даже вызвать водную интоксикацию.

2. Подмывать и купать мылом каждый день

Бабушки любили купать младенцев с хозяйственным мылом или детским каждый вечер. Такая частая обработка пересушивает нежную кожу, разрушает естественный защитный барьер и может спровоцировать дерматит. Сейчас советуют мыть только водой или специальным средством без мыла – не каждый день.

3. Загорать с младенцем "для здоровья"

Раньше малышей специально "выносили на солнышко", чтобы "набрались витамина D". Сегодня доказано: прямое солнечное воздействие на кожу малыша до 6 месяцев опасно и может привести к ожогам или увеличить риск рака кожи в будущем.

4. Туго пеленать, "чтобы ножки были ровные"

Тугая фиксация ножек в прямых положениях вредит тазобедренным суставам и повышает риск дисплазии. Сейчас педиатры советуют либо вообще не пеленать, либо делать так называемую "свободную" пеленку, позволяющую ножкам двигаться.

5. Класть спать на животе

Раньше считалось, что так ребенок лучше спит и не захлебнется. Современные данные подтверждают: сон на животе значительно повышает риск синдрома внезапной младенческой смерти (SIDS). Безопасная поза для сна – только на спине.

6. Давать мед

"Для здоровья", "чтобы не болело" — так поступали многие семьи. Но мед может содержать споры ботулизма, опасные для детей до 1 года. Это реально угрожает жизни.

7. Втирать спирт или уксус при температуре

Когда-то это считалось быстрой помощью при высокой температуре. Сегодня известно: через нежную кожу спирт или уксус всасываются в кровь, что может вызвать отравление и серьезные осложнения.

8. Добавлять в прикорм соль или сахар

Чтобы "было вкуснее" или "чтобы лучше ело". Но почки малыша еще не готовы перерабатывать соль, сахар повышает риск кариеса и формирует неправильные пищевые привычки.

9. Заставлять доедать или "кормить через силу"

Раньше считалось: чем больше съест, тем здоровее. На самом деле это приводит к нарушению ощущения голода и сытости и в будущем может повлечь за собой переедание и лишний вес.

Вывод

Многие советы наших бабушек и родителей родились во времена, когда было мало знаний и исследований. Нам удалось иметь науку, которая помогает избежать ошибок. Поэтому слушать старших следует, но решение лучше проверять по современным рекомендациям педиатров и ВОЗ.

А главное – помните: лучшее для ребенка – любовь, тепло и забота родителей .

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