Бронхиолит у малышей

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Что такое бронхиолит?

Бронхиолит является распространенной инфекцией дыхательных путей с участием самых маленьких дыхательных трубок в легких, которые называются бронхиолами. Болезнь, как правило, вызывается вирусом; респираторный синцитиальный вирус (РСВ) является наиболее распространенным, но вирус парагриппа и аденовирус также могут вызвать инфекцию. Вирусы распространяются от человека к человеку через чихание и кашель, и через прямой контакт рук в руки. Бронхиолит является наиболее распространенным в зимний период и ранней весной.

Симптомы и признаки бронхиолита

Заболевание начинается как инфекция верхних дыхательных путей, таких как простуда. Вначале ребенок будет чихать, появится насморк, заложенность носа, но уже через несколько дней будет развиваться лихорадка и резкий кашель. Очень маленькие дети, у которых развивается бронхиолит, могут иметь проблемы со сном и приемом пищи. Большое количество слизи в дыхательных путях может привести к рвоте или слизи в стуле.



Некоторые меры лечения, доступные в домашних условиях:

· Холодный туман от испарителя или увлажнителя воздуха в спальне малыша поможет ему легче дышать.

· Поднимите головной конец кровати вашего ребенка или поместите дополнительную подушку под голову ребенка старшего возраста, что поможет ему легче дышать.

· Убедитесь, что ваш ребенок получает достаточно питья, чтобы предотвратить обезвоживание.

· Капайте вашему ребенку солевые капли в нос, чтобы облегчить заложенность носа.

· Дайте вашему ребенку ацетаминофен от лихорадки, особенно если ребенок плохо себя чувствует и отказывается от еды и питья.



В некоторых случаях госпитализация необходима, так как ребенку может быть необходим дополнительный кислород, чтобы облегчить дыхание; или может понадобиться внутривенная жидкость для лечения обезвоживания. Антибиотики могут быть введены в серьезных случаях, когда есть подозрение на бактериальную инфекцию. Маленьким детям с серьезными проблемами дыхания может также потребоваться ингалятор, чтобы обеспечить лечение, которое откроет дыхательные пути.

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