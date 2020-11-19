kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 19.11.2020

BTC/USD

17915.89

ETH/USD

476.18

LTC/USD

79.35

НБУ 19.11.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.79

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Досуг дети Бронхиолит у малышей
commentss НОВОСТИ Все новости

Бронхиолит у малышей

Узнайте, как определить симптомы бронхиолита, которые сходны с простудными заболеваниями, а также о профилактике и его лечении

сегодня, 15:09
Автор:

Седлецкая Татьяна


Бронхиолит у малышей

Фото: sunny-town.org

Что такое бронхиолит?

Бронхиолит является распространенной инфекцией дыхательных путей с участием самых маленьких дыхательных трубок в легких, которые называются бронхиолами. Болезнь, как правило, вызывается вирусом; респираторный синцитиальный вирус (РСВ) является наиболее распространенным, но вирус парагриппа и аденовирус также могут вызвать инфекцию. Вирусы распространяются от человека к человеку через чихание и кашель, и через прямой контакт рук в руки. Бронхиолит является наиболее распространенным в зимний период и ранней весной.

Симптомы и признаки бронхиолита

Заболевание начинается как инфекция верхних дыхательных путей, таких как простуда. Вначале ребенок будет чихать, появится насморк, заложенность носа, но уже через несколько дней будет развиваться лихорадка и резкий кашель. Очень маленькие дети, у которых развивается бронхиолит, могут иметь проблемы со сном и приемом пищи. Большое количество слизи в дыхательных путях может привести к рвоте или слизи в стуле.


Некоторые меры лечения, доступные в домашних условиях:

 

·         Холодный туман от испарителя или увлажнителя воздуха в спальне малыша поможет ему легче дышать.

·         Поднимите головной конец кровати вашего ребенка или поместите дополнительную подушку под голову ребенка старшего возраста, что поможет ему легче дышать.

·         Убедитесь, что ваш ребенок получает достаточно питья, чтобы предотвратить обезвоживание.

·         Капайте вашему ребенку солевые капли в нос, чтобы облегчить заложенность носа.

·         Дайте вашему ребенку ацетаминофен от лихорадки, особенно если ребенок плохо себя чувствует и отказывается от еды и питья.


В некоторых случаях госпитализация необходима, так как ребенку может быть необходим дополнительный кислород, чтобы облегчить дыхание; или может понадобиться внутривенная жидкость для лечения обезвоживания. Антибиотики могут быть введены в серьезных случаях, когда есть подозрение на бактериальную инфекцию. Маленьким детям с серьезными проблемами дыхания может также потребоваться ингалятор, чтобы обеспечить лечение, которое откроет дыхательные пути.

 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ