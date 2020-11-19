Бронхиолит у малышей

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Седлецкая Татьяна
Фото: sunny-town.org
Что такое бронхиолит?
Бронхиолит является распространенной инфекцией дыхательных путей с участием
самых маленьких дыхательных трубок в легких, которые называются бронхиолами.
Болезнь, как правило, вызывается вирусом; респираторный синцитиальный вирус
(РСВ) является наиболее распространенным, но вирус парагриппа и аденовирус
также могут вызвать инфекцию. Вирусы распространяются от человека к человеку
через чихание и кашель, и через прямой контакт рук в руки. Бронхиолит является
наиболее распространенным в зимний период и ранней весной.
Симптомы и признаки бронхиолита
Заболевание начинается как инфекция верхних
дыхательных путей, таких как простуда. Вначале ребенок будет чихать, появится насморк,
заложенность носа, но уже через несколько дней будет развиваться лихорадка и
резкий кашель. Очень маленькие дети, у которых развивается бронхиолит, могут иметь
проблемы со сном и приемом пищи. Большое количество слизи в дыхательных путях может
привести к рвоте или слизи в стуле.
Некоторые меры лечения, доступные в домашних условиях:
·
Холодный туман от
испарителя или увлажнителя воздуха в спальне малыша поможет ему легче дышать.
·
Поднимите
головной конец кровати вашего ребенка или поместите дополнительную подушку под
голову ребенка старшего возраста, что поможет ему легче дышать.
·
Убедитесь, что
ваш ребенок получает достаточно питья, чтобы предотвратить обезвоживание.
·
Капайте вашему
ребенку солевые капли в нос, чтобы облегчить заложенность носа.
·
Дайте вашему
ребенку ацетаминофен от лихорадки, особенно если ребенок плохо себя чувствует и
отказывается от еды и питья.
В некоторых случаях госпитализация необходима, так как ребенку может быть необходим дополнительный кислород, чтобы облегчить дыхание; или может понадобиться внутривенная жидкость для лечения обезвоживания. Антибиотики могут быть введены в серьезных случаях, когда есть подозрение на бактериальную инфекцию. Маленьким детям с серьезными проблемами дыхания может также потребоваться ингалятор, чтобы обеспечить лечение, которое откроет дыхательные пути.
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